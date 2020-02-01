Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

"Все это повезут с собой. Хозяева", - отметила она. При этом Решетилова указала, что офицеры бригады находятся в курсе происходящего.

"Шестой год смотрю на это, и опускаются руки", – заключила волонтерка.

Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка, передает РИА Новости.Решетилова опубликовала фотографию, на которой запечатлены металлические рейки, которые украинские военные "любовно собрали, чтобы отвезти домой".По словам журналистки, военнослужащие также срезали крыши с гаражей, "аккуратно" вынули окна из домов, сбили плитку и собрали деревянные срубы.Ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в ВСУ за последние годы резко вырос уровень преступности. Так, с апреля 2014 по конец 2018 года фигурантами уголовных дел стали 43 тысячи военнослужащих, то есть около четверти всего состава украинской армии.