Привыкание к смерти. Забытый Донбасс
Геннадий Дубовой (позывной «Корреспондент») — военкор Новороссии — о том, что противник не полез за шесть лет, и не попрет и сейчас. Остаются провокации, которые зачастую не освещаются в СМИ, потому что носят закрытый характер.
Геннадий Дубовой (позывной «Корреспондент») — военкор Новороссии — о том, что противник не полез за шесть лет, и не попрет и сейчас. Остаются провокации, которые зачастую не освещаются в СМИ, потому что носят закрытый характер. Широкое наступление их обнулит, обесценит из перед западом. Это невыгодно олигархам. Остается только хайп. Но в России уже привыкли к смертям в Донбассе. Про него уже забывают, про рядовых граждан. Оргазм, волна энтузиазма не могут длиться вечно. Фото Дениса Григорюка (с).
Не забываем, что наша помощь Донбассу по-прежнему остро необходима.
О важности помощи Донбассу https://centercigr.livejournal.com/216174.html
Помощь в реабилитации раненых на Донбассе http://voicesevas.ru/news/47120-pomosch-v-reabilitacii-ranenyh-na-donbasse.html
Беспилотники для Донбасса https://centercigr.livejournal.com/220305.html
Реквизиты для помощи:
1. Карта Сбербанка 4276380053782368
2. Яндекс-кошелек 410012273300268
3. На номер телефона МТС(не Киви) +79780454589
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
Геннадий Дубовой (позывной «Корреспондент») — военкор Новороссии — о том, что противник не полез за шесть лет, и не попрет и сейчас. Остаются провокации, которые зачастую не освещаются в СМИ, потому что носят закрытый характер. Широкое наступление их обнулит, обесценит из перед западом. Это невыгодно олигархам. Остается только хайп. Но в России уже привыкли к смертям в Донбассе. Про него уже забывают, про рядовых граждан. Оргазм, волна энтузиазма не могут длиться вечно. Фото Дениса Григорюка (с).
Не забываем, что наша помощь Донбассу по-прежнему остро необходима.
О важности помощи Донбассу https://centercigr.livejournal.com/216174.html
Помощь в реабилитации раненых на Донбассе http://voicesevas.ru/news/47120-pomosch-v-reabilitacii-ranenyh-na-donbasse.html
Беспилотники для Донбасса https://centercigr.livejournal.com/220305.html
Реквизиты для помощи:
1. Карта Сбербанка 4276380053782368
2. Яндекс-кошелек 410012273300268
3. На номер телефона МТС(не Киви) +79780454589
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
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