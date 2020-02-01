Привыкание к смерти. Забытый Донбасс

Геннадий Дубовой (позывной «Корреспондент») — военкор Новороссии — о том, что противник не полез за шесть лет, и не попрет и сейчас. Остаются провокации, которые зачастую не освещаются в СМИ, потому что носят закрытый характер.Геннадий Дубовой (позывной «Корреспондент») — военкор Новороссии — о том, что противник не полез за шесть лет, и не попрет и сейчас. Остаются провокации, которые зачастую не освещаются в СМИ, потому что носят закрытый характер. Широкое наступление их обнулит, обесценит из перед западом. Это невыгодно олигархам. Остается только хайп. Но в России уже привыкли к смертям в Донбассе. Про него уже забывают, про рядовых граждан. Оргазм, волна энтузиазма не могут длиться вечно. Фото Дениса Григорюка (с).О важности помощи Донбассу https://centercigr.livejournal.com/216174.htmlПомощь в реабилитации раненых на Донбассе http://voicesevas.ru/news/47120-pomosch-v-reabilitacii-ranenyh-na-donbasse.htmlБеспилотники для Донбасса https://centercigr.livejournal.com/220305.htmlВоенно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbassТелеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass