Киев продвигает законопроект о ЧВК для боевиков, имеющих проблемы с законом – активист

Законопроект о частных военных компаниях (ЧВК) создан Киевом для нацбатовцев и бывших военнослужащих, имеющих проблемы с законом. Об этом ЛИЦ заявил депутат Молодежного парламента ЛНР Евгений Гриценко.

Он напомнил, что на Украине продолжается обсуждение законопроекта "О военно-консалтинговой деятельности", которым предусматривается легализация ЧВК. Документ зарегистрирован в Верховной раде народным депутатом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк.

"Законопроект явно писался под бойцов нацбатальонов и бывших военных. Он позволяет им уйти в ЧВК, даже если они имели проблемы с законом. Это значит, что каратели и убийцы, многие из которых сегодня сбиты в группы праворадикалов, получат возможность безнаказанно и дальше убивать и грабить обычных людей", - отметил активист.

"Если украинские олигархи все же продавят этот закон через Верховную раду Украины, возникает вопрос – кто будет контролировать эти мини-армии? Вряд ли нацкомиссия по военным консультантам будет иметь полномочия военной полиции, а обычная полиция боится даже нынешних радикалов. Кроме того, этот законопроект легализует оружие, которое сейчас незаконно хранится у бывших "АТОшников". Более того, ЧВК смогут продавать любое оружие на территории Украины, вплоть до бронетехники и реактивной артиллерии", - добавил Гриценко.

Молодежный лидер отметил, что наличие таких полномочий открывает возможности для создания военизированных формирований любым заинтересованным лицам.

"ЧВК могут действовать в государстве с сильной властью. В Украине в случае принятия данного закона произойдет усиление позиций радикалов, которые даже сейчас не подчиняются приказам (президента Украины Владимира) Зеленского", - подчеркнул он.

11 февраля — Луганск