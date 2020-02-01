Восстание в Донецке, прорыв фронта: Киев озвучил план захвата ДНР и ЛНР

Фото: Zuma/TASSЧтобы одержать победу над республиками Донбасса военным путём, Украине необходима комплексная работа всех силовых структур и мобилизация народа. Такое мнение высказал в интервью «5 каналу» основатель «Правого сектора» * экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош.Лидер националистов уверен, что спецслужбы могут подготовить бунт в Донецке и Луганске, одновременно с этим украинские войска прорвут линию фронта. По его мнению, при подобном развитии событий в ЛДНР начнётся паника и бегство в Россию.«Я более чем уверен, что при надлежащей системной деятельности всех силовых структур — вооружённых сил, СБУ, Службы внешней разведки и так далее, мы в состоянии выполнить поставленные задания, но это должна быть системная деятельность.Второе — и это надо было бы поставить на первое место — это реализация лозунга «Всё для фронта, всё для победы». Когда общество отодвинуто абсолютно от войны, всем хорошо, так ни одна страна не побеждала. То есть, должна быть мобилизация материальных, моральных, духовных ресурсов народа, и тогда можно этого достигнуть по большому счёту даже с минимальной кровью", — отметил радикал.Безусловно, любое выступление Яроша, фактически уже бывшего политического деятеля можно воспринимать как попытку привлечения внимания к собственной персоне, однако все же интересно, почему он вылез с этими заявлениями именно сейчас, когда действующие украинские политики уже прямым текстом говорят о возможности отказа от Минских соглашений? Поймал волну?— Украинские националисты своими безудержными хотелками сами же и формируют антиукраинские настроения в республиках Донбасса, — отмечает— Вот зачем им потребовались информационные «вбросы» о том, что власти ДНР и ЛНР систематически третируют тех, у кого нет паспортов этих республик? Что их авторы хотели получить и чего они добились? А добились они того, что именно благодаря этим «вбросам» паспорта ДНР и ЛНР всё сильнее воспринимаются в республиках как некий маркер лояльности.— Во-первых, рекомендую задать этот вопрос лично господину Ярошу, ибо я не телепат, чтобы читать «сверхценные» мысли в разгорячённых националистическим психозом мозгах этой личности. А ещё лучше — поинтересоваться тем, какую должность занимает этот человек и что он может строить помимо воздушных замков…— Насчёт возможности такого сценария приведу необычайно показательный пример. Осенью 2014 года самые разные необандеровские группировки оставляли подпольные группы в утраченных ими после Иловайского и Изваринского «котлов» районах. Но уже к середине января 2015 года практически все они покинули места постоянной дислокации в ДНР и ЛНР, перебазировавшись на подконтрольную Киеву территорию. Причина оказалась простой: поддержка их деятельности со стороны местного населения выражалась отрицательной величиной…Да, проукраински настроенные личности в ДНР и ЛНР имеются, но их слишком мало для серьёзных дел, а кроме того они маргинализированы и разобщены. Что самое интересное, их никто не преследует: в республиках Донбасса вообще никого не трогают за убеждения, а если арестовывают, то только лишь за вполне конкретные вредоносные действия. Да и какой смысл этим людям за что-то бороться, если куда проще проголосовать ногами: пригородные автобусы до блок-постов на линии разграничения ходят весьма регулярно…— Что такое прорыв линии фронта, тем более, хорошо укреплённого за прошедшие шесть лет? Это колоссальная переброска войск, причём перевес на направлении прорыва должен быть минимум пятикратным. Такую подготовку возможно провести скрытно? Разумеется, нет. А если о планах наступающей стороны известно, то обороняющиеся тоже не будут сидеть, сложа руки…— Тон на Украине задают не те, кому война не нужна, а такие, как Ярош. Да, таких, как Ярош немного, но они своей агрессивной бескомпромиссностью уже переформатировали под себя всё украинское общество, которое давно, хотя и негласно, приняло сторону победителя.Яркий пример: известный ливанский математик Нассим Талеб в одной из своих книг привёл следующую интересную закономерность. Если в обществе насчитывается от 3 до 7 процентов религиозных людей, то становится выгодным выпускать постные, халяльные, кошерные и прочие соответствующие нормам культовой практики продукты питания. Ибо атеист купит еду, соответствующую нормам религии, а вот верующий не соответствующее его убеждениям не купит…Дмитрий Родионов*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.