Город, в котором я живу (видео)

Комментарии к видео:

Максим Ушаков

Сам живу в Ижевск, к сожалению сверху выглядит лучше, чем внизу. А за работу спасибо.

dthcbz 3.0

Жаль, не показали красивую набережную с артами, ИжГТУ, парк им. Кирова :(

Но спасибо за проделанную работу!

Евгений Добрый

"И такой недооцененный" - это верное выражение. Все деньги утекают в переоцененную Москву.

Александр Шафеев

Мотоциклы иж произврдил ижмаш на отдельном мотопроизводстве, теперь его нет уничтожено, производственные корпуса сдаются в аренду под мелкое производство частников. Уничтожены заводы шарикоподшипниковый завод, славился редкими игольчатыми подшипниками, теперь в его корпусах торговый центр аврора. Уничтожен завод редуктор, в его корпусах торговые центры. Уничтожен металлургический комплекс на воткинском шоссе, корпуса сдаются в аренду, механический завод (механ) еле концы с концами сводит часть производства уничтожено, пример заброшенные корпуса на промышленной или 300е производство, теперь там тоже арендаторы. Уничтожен завод металлист, делал ширпотреб типо ходунков и велосипедов, в его корпусах торговый центр тройка. Зато кругом отмечается рост торговых центров торгующих всякой ерундой,что показывает силу нашей экономики.

Стас Горбачев

а пельмени?? почему не сказал про пельмени)) они как бы у нас зародились ) и пельмени это от удмурсткого )))

Коренное население Предуралья - пермяки и удмурты - так и назвали блюдо "пельнянь", означающее "тестяное ухо" (пель - "ухо, ушко", нянь - "тесто, хлеб"). Таким образом, название блюда определила их оригинальная форма. Со временем, слово пельнянь переиначили в "пельмянь" и далее - в "пельмень".

Мой комментарий.

Я тоже отработал 13 лет на одном из оборонных предприятий Ижевска. Самые лучшие мои годы.