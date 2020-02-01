Ветераны и представители профсоюзов почтили память освободителей Луганска от фашистов – ФП (ФОТО)

Ветераны и представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР в канун 77-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков почтили память советских воинов, павших в боях за город. Об этом сообщили в ФП ЛНР."Накануне 77-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, отдавая дань памяти событиям февраля 1943 года, ветераны, представители руководства Федерации профсоюзов ЛНР и ее членских организаций возложили цветы к памятнику воинам-освободителям на улице Оборонной в центре столицы Республики", – говорится в сообщении."Целая человеческая жизнь отделяет нас от событий 1943 года, но время не затмевает, а лишь усиливает величие подвига народа, защитившего Отечество и спасшего мир от нацизма. Мы, жители Донбасса, снова вступили в беспощадную схватку с нацизмом. Нашим людям выпали тяжелые испытания, но мы с честью противостоим украинскому нацизму в борьбе за свободу и независимость нашей Республики. Мы помним, кому обязаны своим настоящим и будущим наших детей!" – отметил председатель ФП ЛНР Олег Акимов.В общественной организации напомнили, что накануне руководители Федерации профсоюзов ЛНР и Республиканской организации ветеранов подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2023 годы.Луганск (в то время – Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражалась 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев - 212 дней.4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.11 февраля — Луганск