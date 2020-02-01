ВСУ начали проверки из-за визита в зону "ООС" дипломатов из США – Народная милиция

Штаб так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") и военная служба правопорядка начали масштабные проверки в подразделениях ВСУ в связи с приездом делегации аппарата военного атташе США. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "западные кукловоды Украины, не доверяя руководителям на местах, ужесточают контроль над украинской армией".

"По данным нашего источника, 10 февраля в подразделения 59-й бригады ВСУ прибыла делегация аппарата военного атташе США во главе с полковником Смитом для ознакомления с ситуацией в зоне так называемой "ООС". Кроме того, в зону ответственности бригады прибыли журналисты украинских телеканалов "5-й канал", "Интер", "Украина" и французского информационного агентства Ouest-France , которые будут освещать работу американской делегации", - рассказал Филипоненко.

"В связи с визитом в подразделениях ВСУ, выполняющих боевые задачи в зоне так называемой "ООС", начался ряд масштабных проверок. Так, в день приезда американской делегации в зону "ООС" в 46-ю десантно-штурмовую бригаду с целью проверки несения боевого дежурства и организации службы прибыли офицеры штаба оккупационных сил", - сообщил офицер Народной милиции.

Он добавил, что, "кроме того, для расследования ряда происшествий, связанных с употреблением алкогольных и наркотических веществ военнослужащими, в 46-й бригаде работают сотрудники военной службы правопорядка".

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что ряд командиров подразделений ВСУ, действующих в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), получили дисциплинарные взыскания за низкую исполнительность, сокрытие небоевых потерь и хищения.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

11 февраля — Луганск