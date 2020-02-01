Боец ВСУ в ходе пьяной ссоры получил огнестрельное ранение ноги – Народная милиция

Военнослужащий одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), в ходе пьяной бытовой ссоры получил огнестрельное ранение ноги. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Очередной случай небоевых потерь произошел 9 февраля в районе населенного пункта Новозвановка, где в ходе бытовой ссоры, возникшей в результате употребления алкогольных напитков, военнослужащий 72-й бригады старший солдат Федоров получил огнестрельное ранение ноги, с которым был доставлен в медицинское учреждение города Попасная", – отметил он.

"Командиром бригады преступником (полковником Артемом) Богомоловым данная небоевая потеря представлена в вышестоящий штаб как полученная в результате обстрела", – добавил Филипоненко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

11 февраля — Луганск