"Почта ЛНР" 12 февраля введет в обращение блок марок к 120-летию маршала СССР Чуйкова

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 12 февраля введет в обращение блок художественных почтовых марок из серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" к 120-летию со дня рождения советского военачальника Василия Чуйкова. Об этом сообщили на предприятии."12 февраля 2020 года вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех почтовых отделениях блок художественных почтовых марок из серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" – "120 лет со дня рождения Чуйкова В.И.", - говорится в сообщении.Блок форматом 95 мм х 91 мм выпущен тиражом 1000 экземпляров (в одном блоке одна марка), его номинальная цена 120 руб.На блоке "120 лет со дня рождения Чуйкова В.И." отображено стилизованные изображения эпизодов из жизни Чуйкова, фрагмент панорамы студии военных художников имени Митрофана Грекова "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом", марка "Чуйков Василий Иванович", знак серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"; год выпуска и тираж.На марке отображен портрет Чуйкова на фоне стилизованной карты периода Великой Отечественной войны.Специальное гашение блока состоится в Луганском краеведческом музее 12 февраля в 12.30.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи Республики.Василий Иванович Чуйков родился 12 февраля 1900 года в многодетной крестьянской семье в Серебряных Прудах Тульской губернии (ныне Московской области). С 1942 по 1946 год — командующий 62-й армией (8-й гвардейской армией), особо отличившейся в Сталинградской битве. Маршал Советского Союза (1955), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Главнокомандующий группой советских войск в Германии (1949—1953), командующий Киевским военным округом (1953—1960), главнокомандующий Сухопутными войсками СССР, заместитель министра обороны СССР (1960—1964), начальник войск гражданской обороны СССР (1961—1972). Чуйков скончался 18 марта 1982 года.11 февраля — Луганск