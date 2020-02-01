МГБ ЛНР задержало таможенников, получивших взятки на общую сумму более 13,6 млн руб.

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР задержали шесть сотрудников Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики за получение взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Она отметила, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом МГБ, установлено, что лица, занимающие руководящие посты ГТК, организовали преступное сообщество с целью незаконного обогащения.

"Используя свои служебные полномочия, участники преступного сообщества в течение 10 месяцев на регулярной основе получали взятки в особо крупном размере от субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, пересекающих государственную границу ЛНР, за оформление таможенных грузов и транспортных средств. Также ими были определены объекты для вымогательства денежных средств. Среди них физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в Республике", - рассказала Любенко.

В МГБ уточнили, что общая сумма взятки составила 13 646 420 руб.

"Денежные средства, изъятые у обвиняемых, будут переданы в бюджет Луганской Народной Республики. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила руководитель Центра по связям с общественностью.

11 февраля — Луганск