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МГБ ЛНР задержало таможенников, получивших взятки на общую сумму более 13,6 млн руб.

Sergey Сегодня, 15:150Новости
МГБ ЛНР задержало таможенников, получивших взятки на общую сумму более 13,6 млн руб.
Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР задержали шесть сотрудников Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики за получение взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.
Она отметила, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом МГБ, установлено, что лица, занимающие руководящие посты ГТК, организовали преступное сообщество с целью незаконного обогащения.
"Используя свои служебные полномочия, участники преступного сообщества в течение 10 месяцев на регулярной основе получали взятки в особо крупном размере от субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, пересекающих государственную границу ЛНР, за оформление таможенных грузов и транспортных средств. Также ими были определены объекты для вымогательства денежных средств. Среди них физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в Республике", - рассказала Любенко.
В МГБ уточнили, что общая сумма взятки составила 13 646 420 руб.
"Денежные средства, изъятые у обвиняемых, будут переданы в бюджет Луганской Народной Республики. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила руководитель Центра по связям с общественностью.
11 февраля — Луганск

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