Офицер ВСУ подорвался на украинской мине – Народная милиция

Офицер ВСУ подорвался на украинской мине из-за отсутствия соответствующих предупредительных знаков. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"9 февраля офицер 93-й механизированной бригады старший лейтенант Демченко при перемещении между позициями своего подразделения подорвался на мине, установленной саперами бригады, но не обозначенной на местности соответствующими предупредительными знаками", - рассказал Филипоненко.

"В результате происшествия пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу города Северодонецк", - добавил офицер пресс-службы.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

11 февраля — Луганск