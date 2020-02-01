Минобразования приглашает желающих к участию в онлайн-викторине о Луганщине в годы войны

Министерство образования и науки ЛНР приглашает принять участие в онлайн-викторине "Луганщина в годы Великой Отечественной войны". Об этом сообщили в ведомстве."С 14 по 23 февраля 2020 года все желающие приглашаются к участию в викторине "Луганщина в годы Великой Отечественной войны", посвященной 77-й годовщине освобождения города Луганска от немецко-фашистских захватчиков. Запуск викторины будет осуществляться ежедневно в 12.00", - говорится в сообщении.Для участия в ней необходима регистрация по ссылке, которая будет доступна с 8.00 14 февраля в группе Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения в социальной сети "ВКонтакте".В Минобразования отметили, что викторина проводится в рамках мероприятий Года памяти и славы. Игра не предполагает выявление победителей, а позволяет расширить кругозор и исторические знания о своей Родине, с пользой провести досуг в социальных сетях.Общие итоги о количестве участников викторины и динамике ответов на вопросы будут опубликованы на официальном сайте Министерства образования и науки ЛНР 25 февраля.Напомним, Луганск (в то время – Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражалась 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев - 212 дней.4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.11 февраля — Луганск