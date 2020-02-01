ГТК ЛНР уточнил, что задержанных МГБ таможенники были уволены в 2018 году

Государственный таможенный комитет (ГТК) ЛНР уточнил, что шесть таможенников, задержанных сотрудниками Министерства государственной безопасности за получение взяток в особо крупном размере, были уволены со службы в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-центре ГТК ЛНР.

Ранее сегодня руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко сообщила, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом МГБ, установлено, что лица, занимавшие в 2018 году руководящие посты в ГТК, организовали преступное сообщество с целью незаконного обогащения. В течение 10 месяцев они на регулярной основе получали взятки в особо крупном размере от субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, пересекающих государственную границу ЛНР, за оформление таможенных грузов и транспортных средств. Общая сумма взятки составила 13 646 420 руб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

"В октябре 2018 года в отношении шестерых сотрудников, занимавших руководящие посты в ГТК ЛНР, было применено превентивное задержание. В ноябре-декабре 2018 года в связи с окончанием служебных контрактов и невозможностью выполнения служебных обязанностей вышеуказанные сотрудники ГТК ЛНР были уволены со службы", - сообщили в ГТК.

"С целью недопущения совершения коррупционных деяний Государственным таможенным комитетом ЛНР были усилены меры профилактического воздействия в отношении личного состава. В настоящее время разъяснительно-профилактическая работа, направленная на предупреждение и недопущение совершения коррупционных деяний должностными лицами ГТК ЛНР, проводится на постоянной основе", - отметили в ведомстве.

"В настоящее время действующие сотрудники ГТК ЛНР не задерживались правоохранительными органами ЛНР", - добавили в пресс-центре.

11 февраля — Луганск