Несостоявшаяся преемница Меркель задала новый вектор отношений России и Германии



"Если в целом говорить о политической ситуации в Германии, то система медленно, но верно идет вразнос, - отмечает аналитик. – Последний скандал в ХДС, когда однопартийцы Меркель фактически пошли вопреки ее воле, уже показал меняющийся расклад сил. Итоги голосования по кандидатуре нового премьер-министра вызвали ярость у канцлера и ее приближенных – в итоге все вылилось в политический скандал. Тенденции показывают, что сама Меркель уже не пользуется былой популярностью - ее рейтинги крайне низкие.

Крамп-Карренбауэр же является слишком явной протеже Меркель, идет в фарватере ее политики. И она понимает, что следует за тонущим кораблем, а значит, и ее засосет в политическую воронку. Продолжающая снижаться популярность ХДС не дает шансов на победу партии в 2021 году при выборах в Бундестаг, а значит, формировать правящую коалицию будет кто-то другой. И уже партия-победитель выдвинет кандидатуру канцлера. Крамп-Карренбауэр предвидит это и не желает занимать позиции политического аутсайдера".





"Не исключено, что очередного кандидата в канцлеры будут выдвигать уже противники Меркель. То есть политика Германии резко поляризуется. Для России это скорее положительные тенденции – выборы в парламент 2021 года дадут принципиально новый расклад сил в стране. Резко теряют сегодня рейтинги не только члены ХДС, но и социал-демократы, а они тоже входят в правящую коалицию. Получается, два "политических мастодонта" превращаются в аутсайдеров, при этом растет популярность партий, считавшихся "вторым эшелоном.

В сложившейся ситуации внешнеполитический курс страны становится непредсказуемым. И нельзя исключать, что в итоге коалиция сформируется из "красно-зеленых", что дает неплохие шансы на улучшение германо-российской отношений. Ведь "левые" выступают с достаточно разумными лозунгами об улучшении диалога с Москвой. С другой стороны, "зеленые" выступают с антироссийской критикой, так что многое будет зависеть как от личности будущего канцлера, так и от нового главы МИД Германии.

В целом, если существующий крен сохранится, уже можно быть уверенным, что не ХДС будет определять внешнюю политику ФРГ. И эти перемены дадут России скорее положительные перспективы, нежели отрицательные", - заключает Александр Камкин.



Отказ преемницы Меркель баллотироваться в канцлеры показывает, что вся политическая система Германии идет вразнос с позитивными для РФ перспективами. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин.wikipedia.org / Olaf KosinskyАннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и не будет баллотироваться от партии в канцлеры в 2021 году. Об этом она сообщила президиуму правящей партии. Решение официальной преемницы Ангелы Меркель оставляет открытым вопрос о том, кто от партии поборется за пост главы правительства на следующих выборах в бундестаг, которые пройдут во второй половине 2021 года. Сама Меркель еще в 2019 году заявила, что не намерена в очередной раз выдвигать кандидатуру на пост канцлера.Политические перспективыОтставка Крамп-Карренбауэр спровоцирована политическим скандалом в Тюрингии. В земельном парламенте (ландтаге) 5 февраля состоялись выборы премьер-министра, победу на которых одержал кандидат Свободной демократической партии Томас Кеммерих. В его поддержку проголосовали не только однопартийцы и ХДС, но и праворадикальная "Альтернатива для Германии", которую другие ведущие партии игнорируют. Лидеры СДПГ раскритиковали партнеров по коалиции за нарушение табу на сотрудничество с крайне правыми.pixabay.comКрамп-Карренбауэр обвинила местное ХДС в нарушении требований партии и призвала провести новые выборы. Меркель 6 февраля указала, что избрание Кеммериха не соответствует ценностям ХДС. В итоге сам Кеммерих 8 февраля подал в отставку. Экс-глава германского МИД и экс-лидер СДПГ Зигмар Габриэль на это заявил, что партии ХДС пришел конец. По его мнению, в настоящее время федеральное правительство страны "парализовано".Максим Бут