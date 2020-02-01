Спасатели Лисичанска предотвратили взрыв на заводе «Регенерат». ФОТО
11 февраля в 4:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в цехе ПАО «Регенерат» по адресу: г. Лисичанск, ул. Независимости, горят резинотехнические изделия.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области подтвердили возгорание. Ликвидацию пожара осложняло наличие пропанового баллона рядом с очагом пожара. При проведении разведки, звеном газодымозащитной службы был обнаружен и изъят из помещения пропановый баллон. Учитывая масштаб и обстоятельства пожара были привлечены дополнительные силы и технику ДПРЧ — 9, 38 и 35 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
Пожар на площади 150 кв. м. локализован в 6:51 и ликвидирован в 7:40. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. К ликвидации привлекались 30 пожарных и 6 единиц техники. Причину возникновения пожара и обстоятельства выясняют специалисты.
Новости Региона - Сегодня, 18:43 59
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области подтвердили возгорание. Ликвидацию пожара осложняло наличие пропанового баллона рядом с очагом пожара. При проведении разведки, звеном газодымозащитной службы был обнаружен и изъят из помещения пропановый баллон. Учитывая масштаб и обстоятельства пожара были привлечены дополнительные силы и технику ДПРЧ — 9, 38 и 35 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
Пожар на площади 150 кв. м. локализован в 6:51 и ликвидирован в 7:40. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. К ликвидации привлекались 30 пожарных и 6 единиц техники. Причину возникновения пожара и обстоятельства выясняют специалисты.
Новости Региона - Сегодня, 18:43 59
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