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За гуманитарные вопросы в Минских переговорах будет отвечать бывший руководитель Центра по борьбе с терроризмом

robot Сегодня, 19:1519Новости
За гуманитарные вопросы в Минских переговорах будет отвечать бывший руководитель Центра по борьбе с терроризмом
Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в подгруппе ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от выполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую. Об этом говорится в указе президента.
В указе Зеленского говорится «уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В.Лутковскую».
Ранее СМИ писали, что Лутковская сложила свои полномочия 29 января. Она была на этой должности с 3 июня 2019 года.
Добавим, Геннадий Кузнецов — генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014-23 января 2015).
Также добавим, что завтра состоится заседание ТКГ. Новости Украины - Сегодня, 18:28 107

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