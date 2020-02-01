Жители Веселой Горы возвращаются в родные дома и просят помощи в восстановлении жилья. ФОТО



Об этом сообщил начальник отдела восстановления и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, восстановления, экологии, транспорта и связи администрации района Игорь Клунник.

«В Веселой Горе в ходе боевых действий разрушено 289 домостроений. Учитывая, что всего в этом населенном пункте их 570, то можем сказать, что каждый второй дом пострадал. На сегодняшний день именно по Веселой Горе у нас 183 домостроения участвуют по программе «2000» и «2000+", из них по 157 уже предоставили акты о восстановлении, (еще) порядка 60 домостроениям оказана помощь гуманитарными миссиями», — сообщил он.

Клунник отметил, что с учетом новых обращений от жителей на данный момент еще около 40 домов нуждаются в восстановлении.

Сегодня Клунник вместе с другими сотрудниками администрации района и представителями СМИ посетил Веселую Гору, где встретился с собственниками домов, пострадавших в результате обстрелов.

«На сегодняшний день тенденция возвращения людей увеличивается, люди начинают возвращаться (в Веселую Гору), но, возвращаясь, они попадают в свои разрушенные домостроения», — пояснил начальник отдела администрации.

Клунник сообщил, что многие хозяева пострадавших домов обращаются в администрацию района с просьбой оказать помощь в восстановлении поврежденного обстрелами имущества. Он отметил, что представители администрации района выезжают и на месте описывают степень разрушений, а также составляют перечень материалов, необходимых для восстановления.

Начальник отдела пояснил, что решение о выделении стройматериалов принимается с учетом степени разрушений, а также социального положения жильцов, где первыми в очереди всегда идут социально незащищенные категории населения, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны.

«Когда были обстрелы, мы на это время уезжали, а сейчас, когда люди начали сюда возвращаться, решили и мы вернуться, потому что по квартирам это одно, но свое есть свое», — отметила жительница поселка Кристина Щербина, обратившаяся за помощью в райадминистрацию.

«Хотим дом восстановить, чтобы проживать здесь и дальше. Сейчас вы и сами видите, что условия здесь (в доме после обстрелов) такие себе: крыша поломана, окна выбиты, сарай разбит», — пояснила она.

Пенсионерка Анна Сималова рассказала, что в результате обстрелов не только дом получил повреждения, но и она сама стала инвалидом.

«Разбиты окна, разбит туалет на улице. Было это два года назад, тогда еще сильные обстрелы были, вышла, убегала и упала, инвалидность теперь», — рассказала пенсионерка.

Она отметила, что после обстрелов не стала ждать и самостоятельно, как смогла, починила окна в своем доме, но спустя некоторое время окна обветшали окончательно.

«Узнала, что еще можно подавать на восстановление — подала. Теперь жду, надеюсь помогут», — сказала жительница.

Ранее Клунник сообщал, что многие жители прифронтовых поселков не спешат восстанавливать свои дома, опасаясь новых обстрелов с той стороны.

Политика - Сегодня, 19:21 33 Жители прифронтовой Веселой Горы Славяносербского района, возвращаясь в родной поселок, просят оказать помощь в восстановлении поврежденного обстрелами жилья и имущества.Об этом сообщил начальник отдела восстановления и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, восстановления, экологии, транспорта и связи администрации района Игорь Клунник.«В Веселой Горе в ходе боевых действий разрушено 289 домостроений. Учитывая, что всего в этом населенном пункте их 570, то можем сказать, что каждый второй дом пострадал. На сегодняшний день именно по Веселой Горе у нас 183 домостроения участвуют по программе «2000» и «2000+", из них по 157 уже предоставили акты о восстановлении, (еще) порядка 60 домостроениям оказана помощь гуманитарными миссиями», — сообщил он.Клунник отметил, что с учетом новых обращений от жителей на данный момент еще около 40 домов нуждаются в восстановлении.Сегодня Клунник вместе с другими сотрудниками администрации района и представителями СМИ посетил Веселую Гору, где встретился с собственниками домов, пострадавших в результате обстрелов.«На сегодняшний день тенденция возвращения людей увеличивается, люди начинают возвращаться (в Веселую Гору), но, возвращаясь, они попадают в свои разрушенные домостроения», — пояснил начальник отдела администрации.Клунник сообщил, что многие хозяева пострадавших домов обращаются в администрацию района с просьбой оказать помощь в восстановлении поврежденного обстрелами имущества. Он отметил, что представители администрации района выезжают и на месте описывают степень разрушений, а также составляют перечень материалов, необходимых для восстановления.Начальник отдела пояснил, что решение о выделении стройматериалов принимается с учетом степени разрушений, а также социального положения жильцов, где первыми в очереди всегда идут социально незащищенные категории населения, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны.«Когда были обстрелы, мы на это время уезжали, а сейчас, когда люди начали сюда возвращаться, решили и мы вернуться, потому что по квартирам это одно, но свое есть свое», — отметила жительница поселка Кристина Щербина, обратившаяся за помощью в райадминистрацию.«Хотим дом восстановить, чтобы проживать здесь и дальше. Сейчас вы и сами видите, что условия здесь (в доме после обстрелов) такие себе: крыша поломана, окна выбиты, сарай разбит», — пояснила она.Пенсионерка Анна Сималова рассказала, что в результате обстрелов не только дом получил повреждения, но и она сама стала инвалидом.«Разбиты окна, разбит туалет на улице. Было это два года назад, тогда еще сильные обстрелы были, вышла, убегала и упала, инвалидность теперь», — рассказала пенсионерка.Она отметила, что после обстрелов не стала ждать и самостоятельно, как смогла, починила окна в своем доме, но спустя некоторое время окна обветшали окончательно.«Узнала, что еще можно подавать на восстановление — подала. Теперь жду, надеюсь помогут», — сказала жительница.Ранее Клунник сообщал, что многие жители прифронтовых поселков не спешат восстанавливать свои дома, опасаясь новых обстрелов с той стороны. Политика - Сегодня, 19:21 33

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