В Луганске задержали шестерых таможенников за взятки в особо крупных размерах



Об этом сообщила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ Евгения Любенко.

Она отметила, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом МГБ, установлено, что лица, занимавщие в 2018 году руководящие посты в ГТК, организовали преступное сообщество с целью незаконного обогащения.

«Используя свои служебные полномочия, участники преступного сообщества в течение 10 месяцев на регулярной основе получали взятки в особо крупном размере от субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, пересекающих государственную границу ЛНР, за оформление таможенных грузов и транспортных средств. Также ими были определены объекты для вымогательства денежных средств. Среди них физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в Республике», — рассказала Любенко.

В МГБ уточнили, что общая сумма взятки составила 13 646 420 руб.

«Денежные средства, изъятые у обвиняемых, будут переданы в бюджет Луганской Народной Республики. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила руководитель Центра по связям с общественностью. Происшествия - Сегодня, 19:13 135 Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) задержали шесть сотрудников Государственного таможенного комитета (ГТК) за получение взяток в особо крупном размере.Об этом сообщила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ Евгения Любенко.Она отметила, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом МГБ, установлено, что лица, занимавщие в 2018 году руководящие посты в ГТК, организовали преступное сообщество с целью незаконного обогащения.«Используя свои служебные полномочия, участники преступного сообщества в течение 10 месяцев на регулярной основе получали взятки в особо крупном размере от субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, пересекающих государственную границу ЛНР, за оформление таможенных грузов и транспортных средств. Также ими были определены объекты для вымогательства денежных средств. Среди них физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в Республике», — рассказала Любенко.В МГБ уточнили, что общая сумма взятки составила 13 646 420 руб.«Денежные средства, изъятые у обвиняемых, будут переданы в бюджет Луганской Народной Республики. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила руководитель Центра по связям с общественностью. Происшествия - Сегодня, 19:13 135

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