Как пересечь линию разграничения не имея паспорта
Пересекать линию разграничения можно только через установленные пункты въезда-выезда (КПВВ). На данный момент их пять.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Восток-SOS.
Для Луганской области:
КПВВ «Станица Луганская»
Для Донецкой области:
КПВВ «Майорское»
КПВВ «Марьинка»,
КПВВ «Новотроицкое»,
КПВВ «Гнутово».
Что нужно для пересечения линии разграничения?
Иностранцам или лицам без гражданства — необходимо оформить разрешение и предъявить один из документов, предусмотренных ст. 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев или лиц без гражданства»:
национальный паспорт или документ, его заменяющий
удостоверение лица без гражданства
удостоверение лица без гражданства для выезда за границу
свидетельство на постоянное или временное проживание
Где можно оформить электронный пропуск (разрешение)?
На официальном веб-портале по адресу urp.ssu.gov.ua (мы рекомендуем пользоваться этим способом) подав заявление (письмо с заявлением) в координационный центр или координационную группу.
Важно: оформление пропуска осуществляется бесплатно в течение 15 календарных дней. Заполнение анкеты на сайте НЕ требует сканирования или предоставления копий любых документов.
ВНИМАНИЕ! Если при заполнении анкеты вы допустили ошибку, Вам необходимо отправить короткое письмо в адрес [email protected], в котором необходимо указать номер вашей заявки, суть проблемы, а также представить скан-копию вашего документа. Обратите внимание, что ответа вы не получите, поэтому должны самостоятельно проверить, внесены ли изменения в вашу заявку.
Как убедиться, что Вас включили в базу электронных пропусков (разрешений)?
Лучшим способом удостовериться, что сведения о Вас в базе, является подача (повторная) электронной заявки на веб-портале. Если Вам отказано в принятии Вашей заявки — значит Ваши данные документа уже есть в базе. Если же Ваша заявка принята к обработке, примерно через 15 календарных дней вы сможете увидеть статус «Оформлены». Данная процедура позволит Вам или удостовериться, что Вы уже есть в базе, или же, дополнительно подстраховаться.
Где фиксируется я пересекал линию разграничения?
Информация о лицах и транспортных средствах, въезжающих или выезжающих из временно оккупированных территорий, фиксируется работниками Госпогранслужбы. В документах, представляемых на контроль проставляется специальная отметка.
ВАЖНО! Срок действия пропуска на въезд-выезд на временно оккупированных территориях для иностранцев и лиц без гражданства — 20 дней! Учитывайте это при планировании вашей поездки. Новости Региона - Сегодня, 18:03 258
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Восток-SOS.
Для Луганской области:
КПВВ «Станица Луганская»
Для Донецкой области:
КПВВ «Майорское»
КПВВ «Марьинка»,
КПВВ «Новотроицкое»,
КПВВ «Гнутово».
Что нужно для пересечения линии разграничения?
Иностранцам или лицам без гражданства — необходимо оформить разрешение и предъявить один из документов, предусмотренных ст. 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев или лиц без гражданства»:
национальный паспорт или документ, его заменяющий
удостоверение лица без гражданства
удостоверение лица без гражданства для выезда за границу
свидетельство на постоянное или временное проживание
Где можно оформить электронный пропуск (разрешение)?
На официальном веб-портале по адресу urp.ssu.gov.ua (мы рекомендуем пользоваться этим способом) подав заявление (письмо с заявлением) в координационный центр или координационную группу.
Важно: оформление пропуска осуществляется бесплатно в течение 15 календарных дней. Заполнение анкеты на сайте НЕ требует сканирования или предоставления копий любых документов.
ВНИМАНИЕ! Если при заполнении анкеты вы допустили ошибку, Вам необходимо отправить короткое письмо в адрес [email protected], в котором необходимо указать номер вашей заявки, суть проблемы, а также представить скан-копию вашего документа. Обратите внимание, что ответа вы не получите, поэтому должны самостоятельно проверить, внесены ли изменения в вашу заявку.
Как убедиться, что Вас включили в базу электронных пропусков (разрешений)?
Лучшим способом удостовериться, что сведения о Вас в базе, является подача (повторная) электронной заявки на веб-портале. Если Вам отказано в принятии Вашей заявки — значит Ваши данные документа уже есть в базе. Если же Ваша заявка принята к обработке, примерно через 15 календарных дней вы сможете увидеть статус «Оформлены». Данная процедура позволит Вам или удостовериться, что Вы уже есть в базе, или же, дополнительно подстраховаться.
Где фиксируется я пересекал линию разграничения?
Информация о лицах и транспортных средствах, въезжающих или выезжающих из временно оккупированных территорий, фиксируется работниками Госпогранслужбы. В документах, представляемых на контроль проставляется специальная отметка.
ВАЖНО! Срок действия пропуска на въезд-выезд на временно оккупированных территориях для иностранцев и лиц без гражданства — 20 дней! Учитывайте это при планировании вашей поездки. Новости Региона - Сегодня, 18:03 258
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