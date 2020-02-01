Синоптики прогнозируют 12 февраля в ЛНР от 7 градусов мороза до 3 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 12 февраля будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем, ожидаются туман, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 11 февраля до 21.00 12 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами ожидается налипание мокрого снега, ночью и утром местами туман, гололедные отложения, на дорогах сильная гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем – от нуля до 2 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до плюс 1-3 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 12 февраля зафиксировали в 1983 году – минус 28,6 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1996 году – плюс 14,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 12 февраля – 07.04, время захода – 18.16. Продолжительность светового дня составит 11 часов 12 минут.

По предварительному прогнозу, ночью и утром 13 февраля сохранятся осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем местами ожидается порывистый западный ветер до 15-18 м/с, на дорогах сильная гололедица; температура воздуха ночью незначительно понизится. 14 февраля – без существенных осадков, температурный фон существенно не изменится.

11 февраля — Луганск