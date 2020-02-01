Завтра в Луганске налипание мокрого снега, усиление ветра, сильная гололедица
Сильный туман, усиление ветра до 20 м/с, мокрый снег и гололедные отложения ожидаются местами в регионе 12 февраля.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 12 февраля местами по территории ЛНР ожидается туман», — предупреждают синоптики.
«В течение суток 12 февраля в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, налипание мокрого снега, на дорогах сильная гололедица», — добавили в ЦГМ. Погода в Луганске - Сегодня, 20:20 21
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 12 февраля местами по территории ЛНР ожидается туман», — предупреждают синоптики.
«В течение суток 12 февраля в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, налипание мокрого снега, на дорогах сильная гололедица», — добавили в ЦГМ. Погода в Луганске - Сегодня, 20:20 21
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