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Средний уровень оплаты жителями Луганска коммунальных услуг составляет 90%

verter Сегодня, 20:3023Новости
Средний уровень оплаты жителями Луганска коммунальных услуг составляет 90%
В прошедшем 2019 году средний уровень оплаты населением Луганска жилищно-коммунальных услуг составил 90,5%, в том числе содержание домов и придомовых территорий — 91,7%, вывоз ТБО — 86,3%.
Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе заявил глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов.
Удобный город - Сегодня, 20:09 35

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