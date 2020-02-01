Средний уровень оплаты жителями Луганска коммунальных услуг составляет 90%
В прошедшем 2019 году средний уровень оплаты населением Луганска жилищно-коммунальных услуг составил 90,5%, в том числе содержание домов и придомовых территорий — 91,7%, вывоз ТБО — 86,3%.
Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе заявил глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов.
Удобный город - Сегодня, 20:09 35
Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе заявил глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов.
Удобный город - Сегодня, 20:09 35
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