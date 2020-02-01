В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски. Об этом написал на своей странице в Facebook 9 февраля один из пострадавших поляков, который был вместе с приезжими, передает "Известия".Инцидент произошел в ночь на 9 февраля. Неизвестные с криками «Польша для поляков» напали на группу из пяти человек, среди которых были иностранцы, а также местные жители. По словам поляка, нападавшие не испытывали угрызений совести даже из-за того, что ударили девушку. «У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной», — отметил он.Кроме того, пострадавшего удивило, что прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. Он отметил, что бывал в разных странах, но везде к нему относились с уважением, и он мог рассчитывать на помощь других людей.Мужчина считает, что в последнее время случаи притеснений и нападений на национальной почве участились, и он не понимает, как приглашать в Польшу своих друзей-иностранцев.Польская газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на представителя муниципальной полиции в Торуни Войцеха Кростовски пишет 11 февраля, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения и полиция расследует его. «Полиция ищет людей, которые помогли бы установить данные о подозреваемых, а также свидетелей инцидента», — цитирует издание его слова.В апреле 2018 года СМИ сообщали, что семерых белорусов избили в польском городе Голдап за разговоры на русском языке. Нападавших задержала полиция. Злоумышленники полностью признали вину.Прокуратура города Сувалки предъявила задержанным обвинения в «применении насилия в отношении иностранцев на почве национализма», им грозит до 7,5 года лишения свободы. Однако отмечалось, что устроивших атаку отпустили на свободу при условии, что они не будут приближаться к местам проживания белорусов. В Голдапе живут и работают более 200 уроженцев Белоруссии.