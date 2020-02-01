Недалеко от КПВВ «Станица Луганская» произошло ДТП с участием маршрутки. Пострадал 12 летний ребенок. ФОТО



В результате дорожно-транспортного происшествия травмирована несовершеннолетняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2115, которую доставили в приемное отделение Станично-Луганского РТМО.

Сотрудниками следственно-оперативной группы проводятся проверка. Новости Региона - Сегодня, 20:47 73 Столкновение Volkswagen и ВАЗ-2115 произошло сегодня, в 09.30 на автодороге в районе поворота на больницу в Станице Луганской, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.В результате дорожно-транспортного происшествия травмирована несовершеннолетняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2115, которую доставили в приемное отделение Станично-Луганского РТМО.Сотрудниками следственно-оперативной группы проводятся проверка. Новости Региона - Сегодня, 20:47 73

Метки: {keywords}