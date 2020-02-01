Коммунальные предприятия Луганска по итогам 2019 получили прибыль почти в 8 млн рублей



Об этом на ежегодном отчете о деятельности сообщил глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов

По результатам финансовой деятельности за 9 месяцев прошлого года городские коммунальные предприятия Луганска сработали с прибылью в 7,9 миллиона рублей, в то время как в 2018 году убыток составил в 63,5 миллиона рублей. Из общего количества коммунальных предприятий и служб 4 заявили убыток в 6,7 миллиона рублей, а 9 — сработали рентабельно, с прибылью в 14,6 миллиона рублей.

«В связи с этим, я могу говорить о том, что в минувшем году доля прибыльных предприятий увеличилась на 50%", — подчеркнул Манолис Пилавов.

Он отметил, что по итогам года финансовый результат улучшили ГКП «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства», «ЭЛУА», «Горсвет», «Парк культуры и отдыха им. 1-го Мая», «Центрожилком», «Луганскэлектротранс», а также городское коммунальное землеустроительное и коммунальное аптечное предприятия.

В то же время в течение минувшего года ухудшили финансовый результат ГКП «Луганский центр утилизации отходов», «Городские вести», «Ритуальная служба г. Луганска», «Поколение» и «Жилсервис». Удобный город - Сегодня, 20:36 67 Девять из тринадцати коммунальных предприятий Луганска стали прибыльными по итогам прошлого года.Об этом на ежегодном отчете о деятельности сообщил глава Администрации города Луганска Манолис ПилавовПо результатам финансовой деятельности за 9 месяцев прошлого года городские коммунальные предприятия Луганска сработали с прибылью в 7,9 миллиона рублей, в то время как в 2018 году убыток составил в 63,5 миллиона рублей. Из общего количества коммунальных предприятий и служб 4 заявили убыток в 6,7 миллиона рублей, а 9 — сработали рентабельно, с прибылью в 14,6 миллиона рублей.«В связи с этим, я могу говорить о том, что в минувшем году доля прибыльных предприятий увеличилась на 50%", — подчеркнул Манолис Пилавов.Он отметил, что по итогам года финансовый результат улучшили ГКП «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства», «ЭЛУА», «Горсвет», «Парк культуры и отдыха им. 1-го Мая», «Центрожилком», «Луганскэлектротранс», а также городское коммунальное землеустроительное и коммунальное аптечное предприятия.В то же время в течение минувшего года ухудшили финансовый результат ГКП «Луганский центр утилизации отходов», «Городские вести», «Ритуальная служба г. Луганска», «Поколение» и «Жилсервис». Удобный город - Сегодня, 20:36 67

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