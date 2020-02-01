Оборотная сторона медали

Буквально на днях, 20 февраля, население Украины будет чтить память граждан, погибших на Майдане в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Речь идет о так называемой «Небесной сотне» — участниках протеста, павших якобы от рук силовиков. Комитет Рады по информационной политике на днях со скандалом одобрил проект заявления Рады по событиям 2013-2014 годов. В нем оправдываются протестующие, осуждается Янукович и силовики.История «Небесной сотни», которая по факту насчитывает 107 человек, 105 из которых посмертно получили звание «Герой Украины» и еще двое стали кавалерами ордена Небесной сотни, навечно вписана в историю Украины как пример героизма и самопожертвования, на которое способны граждане ради свободы и благополучия своей страны. По крайней мере, так принято считать.По факту же история «Небесной сотни» — сплошная череда выдумок, домыслов и передергивания фактов. Я не могу отрицать очевидных моментов и заявлять о том, что все рассказываемое о «Небесной сотне» — вымысел и подтасовка фактов. Нет, жертвы среди протестующих действительно были, но далеко не все из тех, кто удостоился звания «Герой Украины» погибли, сражаясь за будущее своей страны.Сегодня, спустя шесть лет по прошествии тех событий, мы можем смело заявить о том, что история «героев Небесной сотни», это не более чем хитрый ход пропагандистов, которым нужно было срочно придумать современных героев, тех, на кого можно нацепить ореол мучеников.Люди, умершие от аллергии на лидокаин, погибшие под колесами грузовиков, умершие от сердечных приступов, покончившие жизнь самоубийством, погибшие в бытовых драках, скончавшиеся от пневмонии и даже умершие естественной смертью, — среди «героев Небесной сотни» есть персонажи абсолютно случайные и отнюдь не погибшие «смертью храбрых» в борьбе за независимость Украины.Новой Украине нужны были свои герои. Желательно мертвые, чтобы не только наделить их теми качествами, которыми они не обладали при жизни, но и сделать их неким символом единения украинского народа, который не доставит действующей власти хлопот в дальнейшем. И руководствуясь данными критериями, кто-то буквально назначал «героев», придумывая каждому из них историю, от которой у простого обывателя буквально слезы наворачивались на глаза.Получилось. Пьяницам, наркоманам, бомжам и случайным прохожим среди прочего щедро присвоили высшие государственные награды, а украинский народ, не видя очередного подвоха, согласился чтить этих новоявленных «героев».Но были и другие. Были те, кого «назначили» виновными. Те, о ком сегодня не принято говорить. Сотрудники милиции и бойцы спецподразделения «Беркут» которых расстреливали с тех же позиций, с которых убивали будущих «героев Небесной сотни».Список сотрудников правоохранительных органов, погибших или пострадавших на Майдане в те дни, гораздо более объемный, чем аналогичный список «Небесной сотни». В данном списке более 1000 фамилий. И практически каждый из них получил ранение непосредственно на Майдане.Ушибы, гематомы, рваные раны, огнестрельные и ножевые ранения, контузии — вот неполный список тех травм, которые получили украинские правоохранители, честно выполняющие свой долг. В те дни в Киеве были убиты, по разным данным, от 18 (эту цифру называл Юрий Луценко) до 23 (согласно показаниям экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка) сотрудников правоохранительных органов. 140 человек получили огнестрельные ранения, еще 9 человек — контузии. Количество переломов конечностей, травм, ожогов и прочего исчисляется сотнями. И каждый из погибших, раненых и получивших травмы просто исполнял свой долг по защите конституционного строя. Не более того. Выполнял приказы и был верен присяге. Но сегодня об этих людях вспоминать не принято. Их считают преступниками, хотя единственное совершенное ими «преступление» — защита всенародно избранного президента и тех членов правительства, которые не примкнули к демонстрантам. Можно ли винить бойцов «Беркута» в том, что они выполняли приказы человека, который на тот момент являлся гарантом Конституции и был наделен всей полнотой исполнительной власти? Виноваты ли силовики в том, что в ходе столкновений с протестующими пролилась кровь, и пролилась с обеих сторон?Я хорошо помню хронологию тех событий. Помню, как забрасываемые булыжниками и бутылками с зажигательной смесью, избиваемые железными прутами и цепями силовики держали строй и не применяли огнестрельного оружия. Я помню, как началась та бойня, в результате которой погибли как протестующие, так и силовики. Я, как и многие другие очевидцы тех событий, буквально уверен в том, что вина за гибель людей, как демонстрантов, так и силовиков, лежит на третьей стороне. На тех, кто спровоцировал кровопролитие лишь для того, чтобы ускорить процесс свержения действующей власти. Так почему же одних погибших принято считать героями, в то время как о других нельзя говорить иначе как о преступниках?Алексей Зотье