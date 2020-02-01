Студенты ЛГАКИ приступили к реализации проекта о героях-луганчанах "Пилон Славы"

Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского к 75-й годовщине Великой Победы подготовит историко-патриотический проект "Пилон Славы" о Героях Советского Союза – луганчанах, чьи имена подлежат увековечиванию на могиле Неизвестного солдата и памятнике Героям Советского Союза в Луганске. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила заведующая кафедрой кино-, телеискусства ЛГАКИ Наталья Романова.Она напомнила, что в настоящее время на объекте культурного наследия местного значения – "Могила Неизвестного солдата и памятник Героям Советского Союза" ("Пилон Славы")", расположенном в центре Луганска, высечены имена 283 Героев Советского Союза и Полных кавалеров ордена Славы, которые являются уроженцами Луганщины. В конце 2018 года Совет министров ЛНР принял постановление, в котором утвердил добавление 76 новых имен."Что такое "Пилон Славы? Что он значит? Знаем ли мы имена этих героев, которые высечены на нем? Мы задались таким вопросом, и педагоги, и студенты не остались равнодушны. Мы начинаем документально-исторический проект, который назвали "Пилон Славы". Студенты и преподаватели начинают поиск истории тех 76 героев, которые будут высечены дополнительно на Пилоне Славы. За каждым именем стоит подвиг, за каждым именем стоит большая история и жизнь этого человека", - сообщила завкафедрой.Преподаватель кафедры кино-, телеискусства ЛГАКИ имени Матусовского, руководитель проекта "Пилон Славы" Ольга Гурская добавила, что жанр видеопроекта, хронометраж которого составит семь минут, определен как "документальные зарисовки". В структуру проекта войдут исторические данные и реконструкция подвигов семи человек из утвержденного Правительством списка."Если нам повезет, мы хотим, чтобы в реконструкции принимали участие родные и близкие тех героев, поиск которых ведется сейчас активно", - сказала Гурская.Она уточнила, что в проекте принимают участие все студенты ЛГАКИ, а созданием видеоконтента займутся студенты второго и третьего курсов кафедры кино-, телеискусства.Студентка второго курса кафедры кино-, телеискусства академии Инна Тимофеева, которая занимается поиском информации об одном из героев, отметила, что с каждым годом интерес молодого поколения к истории, в том числе периода Великой Отечественной войны, угасает. Поэтому проект направлен на увековечивание памяти героев родной земли."Лично меня заинтересовал этот проект потому, что это о нас, это о нашей истории, это о наших людях, благодаря которым мы живем, благодаря которым у нас есть будущее. У меня в разработке находится один человек – это Олещенко Андрей Макарович 1917 года рождения, который имеет такие награды, как Орден Славы III, II и I степеней. Эти ордена дают за подвиги, которые внесли большой вклад в Победу, и меня берет гордость за то, что я имею возможность рассказать об этом человеке", - рассказала студентка.Презентация фильма запланирована на 9 мая 2020 года.12 февраля — Луганск