Проект "Волонтер" передал гумпомощь детскому отделению перевальской центральной больницы (ФОТО)

Проект "Волонтер" передал гуманитарную помощь детскому отделению Перевальской центральной районной многопрофильной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.В состав гуманитарного груза вошли детские вещи, обувь, игрушки, питательные смеси, каши, фруктовое пюре и соки.Исполняющая обязанности руководителя исполкома перевальского теротделения ОД "Мир Луганщине" Мария Михайлова уточнила, что в детское отделение учреждения в частности поступают новорожденные, от которых отказались родители, и дети из неблагополучных семей."Хочется сказать огромное спасибо проекту "Волонтер" за продукты и вещи, которые мы сегодня передали нашим детям. Для каждого из них это очень важно, ведь в таком возрасте каждому из них хочется чувствовать себя защищенными и ощущать поддержку со стороны взрослых, особенно если они этого не получают от родителей и близких", – отметила Михайлова.Напомним, проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" в 2019 году оказал помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.12 февраля — Луганск