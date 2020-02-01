Зеленскому надо общаться с Донбассом, а не пиариться на нем в западных СМИ – депутат

Президент Украины Владимир Зеленский должен общаться с ЛНР и ДНР, а не пиариться на теме Донбасса в западных СМИ. Об этом ЛИЦ заявил депутат Народного Совета ЛНР Александра Коваленко.

"Зеленскому нужно начать общаться с Республиками Донбасса, а не пиариться на теме Донбасса в западных СМИ",- прокомментировала она состоявшийся 11 февраля телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с Зеленским.

Коваленко подчеркнула, что все взятые на себя обязательства по результатам саммита "нормандской четверки" Украина "с треском провалила", в том числе и о прекращении обстрелов Республик Донбасса, и о разведении сил и средств на линии соприкосновения.

"Пока Зеленский жалуется своим западным кураторам на ситуацию с безопасностью на востоке Украины и необходимость полной реализации Минских соглашений, украинская армия продолжает целенаправленно обстреливать населенные пункты Республик из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения", - отметила депутат.

"Если бы Зеленский хотел изменить ситуацию, как он заявляет, то в понедельник в Стаханове не прощались бы с защитниками Республики, погибшими при обстреле Золотого-5, 7 февраля 2020 года. Но как мы видим, нынешней власти Украины нужен террор, смерть и кровавые деньги, зарабатываемые на нашей смерти", - подытожила она.

Киевские силовики 7 февраля подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины Золотого-5 и позиции Народной милиции ЛНР. В результате обстрела четыре защитника Республики погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести. 10 февраля более двух тысяч жителей Стаханова пришли на церемонию прощания с погибшими военнослужащими.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 февраля — Луганск