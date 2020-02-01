Гумподгруппа обсудит вопросы обмена пленными и открытия дополнительных КПВВ– Кобцева

Участники гуманитарной подгруппы Контактной группы на сегодняшнем заседании в Минске обсудят вопросы обмена удерживаемыми лицами и открытия дополнительных пунктов пропуска между ЛНР и Украиной. Об этом ЛИЦ сообщила представитель Республики в гумподгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Участники рабочей группы по гуманитарным вопросам приступили к работе в Минске. Украину на сегодняшнем заседании представляет Геннадий Кузнецов", - отметила она.

"В числе основных вопросов повестки дня – обмен удерживаемыми лицами и открытие дополнительных пунктов пропуска между ЛНР и Украиной", - уточнила Кобцева.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.

12 февраля — Луганск