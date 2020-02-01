"Почта ЛНР" введет в обращение блок марок к 100-летию со дня рождения Ивана Туркенича

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 13 февраля введет в обращение блок художественных почтовых марок из серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", посвященный 100-летию со дня рождения героя-молодогвардейца Ивана Туркенича. Об этом сообщили на предприятии."13 февраля 2020 года вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех почтовых отделениях блок художественных почтовых марок из серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" – "100 лет со дня рождения Туркенича И.В.", - говорится в сообщении.Блок форматом 92 мм х 90 мм выпущен тиражом 1000 экземпляров (в одном блоке одна марка), его номинальная цена 100 руб.На блоке "100 лет со дня рождения Туркенича И.В." отображены стилизованные изображения эпизодов Великой Отечественной войны, картина Павла Соколова-Скаля "Краснодонцы", марка "Туркенич Иван Васильевич", знак серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"; год выпуска и тираж.На марке отображен портрет Туркенича на фоне стилизованной карты периода Великой Отечественной войны, годы жизни, год выпуска и номинальная стоимость.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи Республики.Напомним, "Почта ЛНР" 12 февраля ввела в обращение блок марок к 120-летию маршала СССР Чуйкова.Командир и начальник боевого штаба советской подпольной антифашистской комсомольской организации "Молодая гвардия" Иван Васильевич Туркенич родился 15 января 1920 в селе Новый Лиман Воронежской губернии РСФСР. С 1940 года в Красной Армии, в ходе боев на Дону в 1942 году был ранен и попал в окружение. Пробравшись в оккупирвоанный гитлеровцами Краснодон, возглавил подпольную антифашистскую комсомольскую организацию "Молодая гвардия", действовавшую с сентября 1942 года по январь 1943 года, в основном, в Краснодоне. "Молодая гвардия" насчитывала около 110 участников, юношей и девушек. Самому младшему участнику подполья было 14 лет.Используя осведомителей, немцы вышли на след юных партизан, и в январе 1943 года начались массовые аресты членов организации. 15, 16 и 31 января 1943 года немецкие оккупанты провели казни более 70 подпольщиков, часть которых после жестоких пыток были живыми сброшены в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5. 9 февраля 1943 года в Ровеньках в лесу были расстреляны подпольщики Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, ещё четыре человека были расстреляны в других районах. Всех молодогвардейцев перед смертью подвергали жестоким пыткам и истязаниям. Туркеничу удалось скрыться от карателей и в феврале 1943 года перейти линию фронта. Погиб в боях за освобождение Польши в 1944 году.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года молодогвардейцам Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой посмертно было присвоено почетное звание Героя Советского Союза. Туркеничу звание Героя Советского Союза было присвоено 5 мая 1990 года.12 февраля — Луганск