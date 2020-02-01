Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Фото: РИА НовостиБывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Обстоятельства происшествия выясняются, добавил собеседник агентства.В свою очередь, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова подтвердила РИА Новости факт ЧП. По ее словам, во время оглашения приговора "подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание", совершил попытку суицида.По информации РБК, Свиридова, экс-начальника управления автотранспорта ФСИН, обвинили в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова. До оглашения приговора он находился под подпиской о невыезде.В СК пообещали проверить меры безопасности в Чертановском суде после ЧП.