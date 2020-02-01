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Госдума приняла во втором чтении законопроект о приёме в гражданство

root Сегодня, 14:450Новости
Госдума приняла во втором чтении законопроект о приёме в гражданство
Фото: РИА Новости
Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, сокращающий с шести месяцев до трёх срок рассмотрения заявлений, поданных на российской территории, о приёме в гражданство России в упрощённом порядке.
Об этом говорится на сайте парламента, передает RT.
«Принятым сегодня во втором чтении законопроектом мы устанавливаем единый срок рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке, поданных на территории нашей страны, — до трёх месяцев со дня подачи», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также уточнил, что в настоящий момент рассмотрение таких заявлений занимает до полугода.

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