Госдума приняла во втором чтении законопроект о приёме в гражданство

«Принятым сегодня во втором чтении законопроектом мы устанавливаем единый срок рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке, поданных на территории нашей страны, — до трёх месяцев со дня подачи», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: РИА НовостиДепутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, сокращающий с шести месяцев до трёх срок рассмотрения заявлений, поданных на российской территории, о приёме в гражданство России в упрощённом порядке.Об этом говорится на сайте парламента, передает RT.Он также уточнил, что в настоящий момент рассмотрение таких заявлений занимает до полугода.