Луганщину замело снегом. Полиция сообщила где нельзя проехать, а где можно но с трудом. ФОТО



Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области

Информация по Лисичанску:

— улица Малиновского, район железнодорожного вокзала — транспортные средства двигаются как на спуск, так и на подъем. Движение затруднено, пробок нет. Направлена ??информация о необходимости помощи спецтехники для чистки дорог.

— улица Первомайская, район Пролетарского моста — движение свободное в обоих направлениях для легковых транспортных средств, возможно ухудшение проезда из-за сильного снегопада.

— улица Машиностроителей, район горы Поповой — состояние проезжей части удовлетворительное, коммунальные службы обработали проезжую часть противогололедной смесью, транспортные средства движутся в обе стороны. Заторов нет. Временно ограничено движение грузовых автомобилей.

— район Томашевского моста — отработала снегоуборочная техника, из-за сильного ветра и осадков дорогу быстро заметает снегом, наблюдается гололед. Пробки отсутствуют. Проезд транспорта временно ограничен.

Новости Региона - Сегодня, 14:45 29 По всей территории Луганской области наблюдаются осадки в виде снега. Работает коммунальная техника. Движение автотранспорта свободное, пробки отсутствуют.Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской областиИнформация по Лисичанску:— улица Малиновского, район железнодорожного вокзала — транспортные средства двигаются как на спуск, так и на подъем. Движение затруднено, пробок нет. Направлена ??информация о необходимости помощи спецтехники для чистки дорог.— улица Первомайская, район Пролетарского моста — движение свободное в обоих направлениях для легковых транспортных средств, возможно ухудшение проезда из-за сильного снегопада.— улица Машиностроителей, район горы Поповой — состояние проезжей части удовлетворительное, коммунальные службы обработали проезжую часть противогололедной смесью, транспортные средства движутся в обе стороны. Заторов нет. Временно ограничено движение грузовых автомобилей.— район Томашевского моста — отработала снегоуборочная техника, из-за сильного ветра и осадков дорогу быстро заметает снегом, наблюдается гололед. Пробки отсутствуют. Проезд транспорта временно ограничен.Новости Региона - Сегодня, 14:45 29

Метки: {keywords}