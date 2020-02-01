Луганщину замело снегом. Полиция сообщила где нельзя проехать, а где можно но с трудом. ФОТО
По всей территории Луганской области наблюдаются осадки в виде снега. Работает коммунальная техника. Движение автотранспорта свободное, пробки отсутствуют.
Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области
Информация по Лисичанску:
— улица Малиновского, район железнодорожного вокзала — транспортные средства двигаются как на спуск, так и на подъем. Движение затруднено, пробок нет. Направлена ??информация о необходимости помощи спецтехники для чистки дорог.
— улица Первомайская, район Пролетарского моста — движение свободное в обоих направлениях для легковых транспортных средств, возможно ухудшение проезда из-за сильного снегопада.
— улица Машиностроителей, район горы Поповой — состояние проезжей части удовлетворительное, коммунальные службы обработали проезжую часть противогололедной смесью, транспортные средства движутся в обе стороны. Заторов нет. Временно ограничено движение грузовых автомобилей.
— район Томашевского моста — отработала снегоуборочная техника, из-за сильного ветра и осадков дорогу быстро заметает снегом, наблюдается гололед. Пробки отсутствуют. Проезд транспорта временно ограничен.
Новости Региона - Сегодня, 14:45 29
Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области
Информация по Лисичанску:
— улица Малиновского, район железнодорожного вокзала — транспортные средства двигаются как на спуск, так и на подъем. Движение затруднено, пробок нет. Направлена ??информация о необходимости помощи спецтехники для чистки дорог.
— улица Первомайская, район Пролетарского моста — движение свободное в обоих направлениях для легковых транспортных средств, возможно ухудшение проезда из-за сильного снегопада.
— улица Машиностроителей, район горы Поповой — состояние проезжей части удовлетворительное, коммунальные службы обработали проезжую часть противогололедной смесью, транспортные средства движутся в обе стороны. Заторов нет. Временно ограничено движение грузовых автомобилей.
— район Томашевского моста — отработала снегоуборочная техника, из-за сильного ветра и осадков дорогу быстро заметает снегом, наблюдается гололед. Пробки отсутствуют. Проезд транспорта временно ограничен.
Новости Региона - Сегодня, 14:45 29
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