Нужно восстановить все маршруты троллейбуса которые были в Луганске до 2014 года, — мэр Луганска



Об этом заявил руководитель Администрации города Луганска Манолис Пилавов.

Отчитываясь о работе за прошлый год, Пилавов уделил особое внимание работе ГКП «Луганскэлектротранс», пишет газета «21 век».

По словам градоначальника, несмотря на то, что предприятие улучшило финансовое положение, ситуация там по-прежнему остается сложной. Пилавов подчеркнул, что данное ГКП не финансируется из государственного бюджета, а собственные доходы от хозяйственной деятельности недостаточны для его стабильной работы и своевременной выплате зарплаты сотрудникам.

«С 2014 года в городе не осуществляется перевозка пассажиров трамваем. Троллейбусы работают на одном маршруте — № 52, в количестве четырех-семи единиц. Большинство пассажиров отказались от пользования троллейбусом, так как действующие льготы на проезд не распространяются на этот вид транспорта», — пояснил Манолис Пилавов.

Пилавов привел такие цифры: если в 2016 году электротранспортом было перевезено более 850 тысяч луганчан, то в прошлом году — в 2,5 раза меньше.

«Связано это с тем, что в отличие от микроавтобуса в троллейбус ходит гораздо реже и намного медленнее. Поэтому электротранспорт сегодня не особо востребован среди пассажиров», — пояснил Манолис Пилавов, подчеркнув, что необходимо возвращаться к тем троллейбусным маршрутам, которые были в городе до 2014 года, а также увеличивать количество подвижного состава.

Удобный город - Сегодня, 11:51 106 В Луганске хотят восстановить все маршруты троллейбуса, которые были в городе до 2014 года. И увеличить количество подвижного состава.Об этом заявил руководитель Администрации города Луганска Манолис Пилавов.Отчитываясь о работе за прошлый год, Пилавов уделил особое внимание работе ГКП «Луганскэлектротранс», пишет газета «21 век».По словам градоначальника, несмотря на то, что предприятие улучшило финансовое положение, ситуация там по-прежнему остается сложной. Пилавов подчеркнул, что данное ГКП не финансируется из государственного бюджета, а собственные доходы от хозяйственной деятельности недостаточны для его стабильной работы и своевременной выплате зарплаты сотрудникам.«С 2014 года в городе не осуществляется перевозка пассажиров трамваем. Троллейбусы работают на одном маршруте — № 52, в количестве четырех-семи единиц. Большинство пассажиров отказались от пользования троллейбусом, так как действующие льготы на проезд не распространяются на этот вид транспорта», — пояснил Манолис Пилавов.Пилавов привел такие цифры: если в 2016 году электротранспортом было перевезено более 850 тысяч луганчан, то в прошлом году — в 2,5 раза меньше.«Связано это с тем, что в отличие от микроавтобуса в троллейбус ходит гораздо реже и намного медленнее. Поэтому электротранспорт сегодня не особо востребован среди пассажиров», — пояснил Манолис Пилавов, подчеркнув, что необходимо возвращаться к тем троллейбусным маршрутам, которые были в городе до 2014 года, а также увеличивать количество подвижного состава.Удобный город - Сегодня, 11:51 106

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