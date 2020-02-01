Предложение Киева открывать пункты пропуска без гарантий безопасности абсурдно – Кобцева

Предложение украинской стороны об одновременном открытии пунктов пропуска у Золотого и Счастья в настоящее время представляется абсурдным, так как Киев не соблюдает собственные обещанные гарантии безопасности. Об этом ЛИЦ по итогам состоявшихся сегодня в Минске переговоров заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева."По пунктам пропуска с украинской стороны вообще прозвучало такое громогласное заявление - открыть пункты пропуска в районах Золотого и Счастья одновременно, что у нас вызвало полное недоумение", - отметила она."Открывать сейчас пункты пропуска при полном игнорировании Киевом гарантий безопасности и стрельбе ВСУ из артиллерии в районе Золотого - полный абсурд", - заявила Кобцева.Она подчеркнула, что ЛНР уже несколько лет выступает за синхронное открытие новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья, "но лишь после того, как Украина прекратит обстрелы и обеспечит не на словах, а на деле все гарантии безопасности".Кобцева также сообщила, что в итоге участники сегодняшнего заседания гумподгруппы при обсуждении вопроса открытия новых пунктов пропуска лишь обменялись мнениями и предложениями."(ЛНР и Киев договорились, что) каждая из сторон выполнит определенные "домашние задания" для того, чтобы найти золотую середину (в решении вопроса открытия новых пунктов пропуска)", - пояснила представитель Республики.В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в ходе состоявшейся 17 июля 2019 года в Минске встречи участников Контактной группы. Украинская сторона обязалась провести работы на взорванном киевскими силовиками в 2015 году пролете, ЛНР – на остальной части моста.Киев открыл пешее движение по восстановленному пролету 20 ноября 2019 года. При этом ширина установленного украинской стороной нового пролета моста составила менее трех метров, что противоречит достигнутым на Минских переговорах договоренностям, так как в случае необходимости конструкция не позволит обеспечить условия для работы экипажей скорой помощи. Необходимость проезда санитарных автомобилей обусловлена большим количеством случаев ухудшения самочувствия людей, вынужденных по несколько часов находиться в очередях; в районе пункта пропуска регулярно фиксируются летальные исходы.Соглашение о начале ремонта Станичного моста стало возможным после завершения в конце июня разведения сил у Станицы Луганской, которое более 80 раз срывалось Киевом. Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось на всех трех участках.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".12 февраля — Луганск