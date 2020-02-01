Организаторы разъяснили условия конкурса "Письмо в прошлое" и требования к участникам

Организаторы конкурса сочинений "Письмо в прошлое", посвященного 75-летию Великой Победы, разъяснили условия его проведения и требования к участникам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на Молодежный интеграционный центр (МИЦ), выступивший организатором мероприятия.

"Конкурс сочинений "Письмо в прошлое", посвященный героям Великой Отечественной войны, будет проходить в три этапа", – говорится в сообщении.

"Первый этап – прием заявок от участников, которыми могут стать все желающие жители ЛНР, ДНР и временно подконтрольных Украине территорий Донбасса в возрасте от 18 лет", – уточнили в МИЦ.

Конкурсантам необходимо заполнить заявку собственноручно по форме, которая определена в положении о проведении конкурса, и отправить на электронную почту lnr.mic@gmail.com в сканированном виде вместе с пакетом других документов. За пять дней до даты проведения конкурса его участникам будут разосланы приглашения, или они будут уведомлены по телефону.

Организаторы отметили, что вторым этапом, который состоится 26 февраля на базе МИЦ, станет написание конкурсных работ.

"Конкурсная работа пишется на русском языке на специально разработанных отдельных бланках для написания письма-сочинения. Перед началом конкурса каждый участник получает пять экземпляров бланка. Объем конкурсной работы должен составлять не менее 50 строк. Предельное время написания конкурсной работы, а также устное инструктирование участников не превышают 180 минут", – рассказали организаторы.

"По условиям конкурса его участники выполняют конкурсные работы лично, без посторонней помощи. Во время написания сочинения запрещается пользоваться книгами, интернетом и любыми внешними источниками информации, включая средства мобильной связи", – добавили в интеграционном центре.

После написания конкурсные работы будут переданы в оргкомитет для проверки и оценивания.

Работы должны соответствовать следующим критериям:

- соответствие заданной тематике;

- смысловая нагрузка и композиционная целостность;

- стилистическая и языковая грамотность (соблюдение норм и правил русского языка);

- идейное содержание конкурсной работы.

"На третьем этапе конкурса будут подведены его итоги и определены лучшие сочинения, авторы которых получат грамоты и денежные призы в размере до 25 тысяч рублей", – отметили в интеграционном центре.

Конкурс пройдет на базе МИЦ по адресу: Луганск, улица Тараса Шевченко, 4. Дополнительную информацию можно получить по телефону (0642) 50-15-86.

Более подробно ознакомиться с условиями участия и скачать бланк заявки можно в положении о проведении конкурса.

12 февраля — Луганск