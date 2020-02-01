Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

За сутки спасатели дважды вытаскивали из снега машины скорой помощи

robot Сегодня, 19:1518Новости
За сутки спасатели дважды вытаскивали из снега машины скорой помощи
Спасатели МЧС за минувшие сутки отбуксировали с заснеженных участков дорог две кареты скорой помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«11 февраля в 23.05 фельдшер службы 103 обратился в МЧС Красного Луча. Из-за ухудшения погодных условий автомобиль скорой помощи не может преодолеть участок дороги с крутым подъемом в Вахрушево (район мемориального комплекса «Миус-Фронт»), есть угроза съезда в кювет. Бригада направляется к месту вызова, где медиков ожидает больной человек», — говорится в сообщении.
Дежурный караул пожарно-спасательной части №14, используя буксировочный трос, эвакуировал машину с заснеженного участка.
«Приблизительно через полтора часа в подобную ситуацию попала бригада скорой помощи в Антрацитовском районе. Здесь медики возвращались с вызова и в поселке Дубовский (район улицы Чехова) на скользком участке трассы водитель, не справившись с управлением, съехал в кювет», — рассказали в МЧС.
В ведомстве сообщили, что спасатели поселка также при помощи буксировочного троса вернули автомобиль на проезжую часть. Происшествия - Сегодня, 18:53 47

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: