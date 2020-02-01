За сутки спасатели дважды вытаскивали из снега машины скорой помощи
Спасатели МЧС за минувшие сутки отбуксировали с заснеженных участков дорог две кареты скорой помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«11 февраля в 23.05 фельдшер службы 103 обратился в МЧС Красного Луча. Из-за ухудшения погодных условий автомобиль скорой помощи не может преодолеть участок дороги с крутым подъемом в Вахрушево (район мемориального комплекса «Миус-Фронт»), есть угроза съезда в кювет. Бригада направляется к месту вызова, где медиков ожидает больной человек», — говорится в сообщении.
Дежурный караул пожарно-спасательной части №14, используя буксировочный трос, эвакуировал машину с заснеженного участка.
«Приблизительно через полтора часа в подобную ситуацию попала бригада скорой помощи в Антрацитовском районе. Здесь медики возвращались с вызова и в поселке Дубовский (район улицы Чехова) на скользком участке трассы водитель, не справившись с управлением, съехал в кювет», — рассказали в МЧС.
В ведомстве сообщили, что спасатели поселка также при помощи буксировочного троса вернули автомобиль на проезжую часть. Происшествия - Сегодня, 18:53 47
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«11 февраля в 23.05 фельдшер службы 103 обратился в МЧС Красного Луча. Из-за ухудшения погодных условий автомобиль скорой помощи не может преодолеть участок дороги с крутым подъемом в Вахрушево (район мемориального комплекса «Миус-Фронт»), есть угроза съезда в кювет. Бригада направляется к месту вызова, где медиков ожидает больной человек», — говорится в сообщении.
Дежурный караул пожарно-спасательной части №14, используя буксировочный трос, эвакуировал машину с заснеженного участка.
«Приблизительно через полтора часа в подобную ситуацию попала бригада скорой помощи в Антрацитовском районе. Здесь медики возвращались с вызова и в поселке Дубовский (район улицы Чехова) на скользком участке трассы водитель, не справившись с управлением, съехал в кювет», — рассказали в МЧС.
В ведомстве сообщили, что спасатели поселка также при помощи буксировочного троса вернули автомобиль на проезжую часть. Происшествия - Сегодня, 18:53 47
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