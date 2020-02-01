ЛНР подняла в гумподгруппе вопрос обесточенного из-за обстрелов Голубовского – Кобцева

ЛНР на состоявшейся сегодня в Минске встрече участников гуманитарной подгруппы Контактной группы подняла вопрос обстрела территории Республики со стороны ВСУ, в результате которого часть поселка Голубовское до сих пор остается без электроснабжения. Об этом ЛИЦ сообщила представитель Республики в гумподгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.Киевские силовики 1 февраля обстреляли село Березовское, применив 82-мм и 120-мм минометы, в результате чего была повреждена трансформаторная подстанция и нарушено электроснабжение поселка Голубовское. В настоящее время обесточенными остаются 35 домовладений.Кобцева отметила, что на заседании подгруппы ЛНР и ДНР заявили о фактах обстрелов киевскими силовиками ряда прифронтовых населенных пунктов в Донбассе."В частности, со стороны Луганска было заявлено об обстреле поселка Березовское, который находится вблизи Кировска. Предоставлены факты того, что с 1 февраля перебиты линии электроснабжения (в поселке Голубовское), и украинская сторона не предоставляет режим безопасности для того, чтобы людям можно было восстановить электроснабжение или, в конце концов, люди могли безопасно выехать оттуда", - заявила представитель Республики."Данный вопрос был вынесен на обсуждение с представителями (Специальной мониторинговой мисси) СММ ОБСЕ и, по крайней мере, было обещано найти решение данной проблемы", - сообщила Кобцева.Ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что энергетики не могут начать восстановление подстанции в поселке городского типа Донецкий из-за угрозы возобновления обстрелов со стороны ВСУ.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".12 февраля — Луганск