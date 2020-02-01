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Во фракции "Слуга народа" заявили о хронической усталости у Зеленского

Sergey Сегодня, 20:000Новости
Во фракции "Слуга народа" заявили о хронической усталости у Зеленского
Фото: globallookpress.com
Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость, передает РИА Новости.
"Он (Зеленский - ред.) становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде", - сказал Арахамия в интервью изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, изменился ли Зеленский после избрания президентом Украины.

Зеленский вступил в должность президента Украины в мае 2019 года.

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