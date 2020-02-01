Во фракции "Слуга народа" заявили о хронической усталости у Зеленского

"Он (Зеленский - ред.) становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде", - сказал Арахамия в интервью изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, изменился ли Зеленский после избрания президентом Украины.

Фото: globallookpress.comГлава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость, передает РИА Новости.Зеленский вступил в должность президента Украины в мае 2019 года.