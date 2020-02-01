Луганчане — мэру: «А вы на 135 маршрутке ездили когда нибудь?»



Достаточно большое количество жалоб от населения поступает именно на работу маршруток, большинство из которых уже после 19:00 перестают выходить на рейсы. Если с популярными и наиболее прибыльными маршрутами проблем в принципе нет, то с так называемыми социальными или отдаленными их масса.

«Я живу на Восточных кварталах. С работы еду около 20:00. Маршрутом №117 в это время уже не уедешь, приходится ждать 150-й, но в это время он плоховато ходит. Можно простоять около 15-20 минут», — рассказала Татьяна.

Жалуются пассажиры и на недостаточное количество машин, многие маршрутки ждать приходится по 20-30 минут, а то и того больше.

«Маршрут №135 — настоящая проблема. Бывает, на остановке можно простоять до 40 минут. Бывали случаи, когда автобус ждали больше часа. На наш вопрос: почему так долго не было транспорта, водитель пожал плечами и ответил: «Наверно предыдущая машина на рейс не выехала». Я понимаю, всякое бывает, но ждать транспорт по часу — это не нормально», — рассказала жительница поселка Красный Яр Светлана.

Аналогичная ситуация и с маршрутом №110, который следует в Камброд. Пассажиры в один голос отмечают, что уехать достаточно сложно.

«Автобусы ходят более-менее, иногда ждем около 20 минут, но в целом ждать приходится где-то минут 10. У нас другая проблема — машины набиваются, как говорится, под завязку. Зачастую рискуешь попросту в маршрутку не поместиться», — рассказала Мария.

Есть серьезные проблемы и с состоянием подвижного состава: многие работающие сегодня автобусы, гляди, и развалятся на полпути.

Глава администрации города Луганска Манолис Пилавов не скрывает, что действительно в городе существует ряд серьезных проблем в работе общественного транспорта, причины которых уходят своими корнями еще в 2014 год.

«Мы очень часто получаем от луганчан жалобы на работу общественного транспорта. В связи с этим мне бы хотелось еще раз напомнить жителям почему так происходит, остановившись на наиболее острых проблемах. А также рассказать о том, какую работу проводит администрация для улучшения качества пассажирских перевозок», — отметил Пилавов.

Что ответил Пилавов луганчанам о решении проблем с городским транспортом читайте в следующем материале на сайте журналисты

Удобный город - Сегодня, 19:53 56 Вопрос пассажироперевозок до сегодняшнего дня остается одним из наиболее сложных в Луганске. Об этом пишет газета «21 век».Достаточно большое количество жалоб от населения поступает именно на работу маршруток, большинство из которых уже после 19:00 перестают выходить на рейсы. Если с популярными и наиболее прибыльными маршрутами проблем в принципе нет, то с так называемыми социальными или отдаленными их масса.«Я живу на Восточных кварталах. С работы еду около 20:00. Маршрутом №117 в это время уже не уедешь, приходится ждать 150-й, но в это время он плоховато ходит. Можно простоять около 15-20 минут», — рассказала Татьяна.Жалуются пассажиры и на недостаточное количество машин, многие маршрутки ждать приходится по 20-30 минут, а то и того больше.«Маршрут №135 — настоящая проблема. Бывает, на остановке можно простоять до 40 минут. Бывали случаи, когда автобус ждали больше часа. На наш вопрос: почему так долго не было транспорта, водитель пожал плечами и ответил: «Наверно предыдущая машина на рейс не выехала». Я понимаю, всякое бывает, но ждать транспорт по часу — это не нормально», — рассказала жительница поселка Красный Яр Светлана.Аналогичная ситуация и с маршрутом №110, который следует в Камброд. Пассажиры в один голос отмечают, что уехать достаточно сложно.«Автобусы ходят более-менее, иногда ждем около 20 минут, но в целом ждать приходится где-то минут 10. У нас другая проблема — машины набиваются, как говорится, под завязку. Зачастую рискуешь попросту в маршрутку не поместиться», — рассказала Мария.Есть серьезные проблемы и с состоянием подвижного состава: многие работающие сегодня автобусы, гляди, и развалятся на полпути.Глава администрации города Луганска Манолис Пилавов не скрывает, что действительно в городе существует ряд серьезных проблем в работе общественного транспорта, причины которых уходят своими корнями еще в 2014 год.«Мы очень часто получаем от луганчан жалобы на работу общественного транспорта. В связи с этим мне бы хотелось еще раз напомнить жителям почему так происходит, остановившись на наиболее острых проблемах. А также рассказать о том, какую работу проводит администрация для улучшения качества пассажирских перевозок», — отметил Пилавов.Что ответил Пилавов луганчанам о решении проблем с городским транспортом читайте в следующем материале на сайте журналистыУдобный город - Сегодня, 19:53 56

Метки: {keywords}