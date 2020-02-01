В Луганской области готовятся к борьбе с китайским коронавирусом



Об этом сообщил заместитель генерального директора по поликлиническому разделу работы и экспертизы временной нетрудоспособности Луганской областной клинической больницы Степан Шведюк во время брифинга для СМИ.

Он отметил, что для недопущения заноса и распространения на территории Украины случаев заболевания коронавируса постановлением Правительства создан штаб во главе с премьер-министром. Соответствующий штаб сформирован и на Луганщине.

Сейчас базовым учреждением госпитализации подозреваемых и больных является инфекционное отделение в Рубежном. Резервными — инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске.

В целом сформированы три бригады скорой неотложной помощи, которые зонально будут работать с лечебными учреждениями при вероятной транспортировке больных.

К выявлению вирусов готов Луганский областной лабораторный Центр.

Также сегодня, как отметил Степан Шведюк, в Луганском государственном медицинском университете состоялся тематический тренинг с инфекционистами. Следующий запланировано организовать с участием терапевтов и медсестер.

В случае заболевания принимаются меры по обеспечению лечебных учреждений области всем необходимым.

Спикер отметил, что для новой коронавирусной инфекции характерно наличие клинических симптомов ОРВИ — повышенная температура, кашель, удушье, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке.

Залогом предупреждения инфицирования является мытье рук, лица и носа мыльной водой. Если нет возможности своевременно вымыть руки, лучше не касаться руками глаз, носа или рта. Все помещения нужно регулярно проветривать и дезинфицировать поверхности. При появлении первых симптомов следует одевать маску для предотвращения инфицирования других.

Новости Региона - Сегодня, 19:01 54 Лечебные учреждения Луганщины обеспечиваются всем необходимым на случай противодействия коронавирусу.Об этом сообщил заместитель генерального директора по поликлиническому разделу работы и экспертизы временной нетрудоспособности Луганской областной клинической больницы Степан Шведюк во время брифинга для СМИ.Он отметил, что для недопущения заноса и распространения на территории Украины случаев заболевания коронавируса постановлением Правительства создан штаб во главе с премьер-министром. Соответствующий штаб сформирован и на Луганщине.Сейчас базовым учреждением госпитализации подозреваемых и больных является инфекционное отделение в Рубежном. Резервными — инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске.В целом сформированы три бригады скорой неотложной помощи, которые зонально будут работать с лечебными учреждениями при вероятной транспортировке больных.К выявлению вирусов готов Луганский областной лабораторный Центр.Также сегодня, как отметил Степан Шведюк, в Луганском государственном медицинском университете состоялся тематический тренинг с инфекционистами. Следующий запланировано организовать с участием терапевтов и медсестер.В случае заболевания принимаются меры по обеспечению лечебных учреждений области всем необходимым.Спикер отметил, что для новой коронавирусной инфекции характерно наличие клинических симптомов ОРВИ — повышенная температура, кашель, удушье, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке.Залогом предупреждения инфицирования является мытье рук, лица и носа мыльной водой. Если нет возможности своевременно вымыть руки, лучше не касаться руками глаз, носа или рта. Все помещения нужно регулярно проветривать и дезинфицировать поверхности. При появлении первых симптомов следует одевать маску для предотвращения инфицирования других.Новости Региона - Сегодня, 19:01 54

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