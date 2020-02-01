Синоптики прогнозируют 13 февраля в ЛНР от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 13 февраля будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 2 градусов тепла днем, ожидаются небольшой снег, усиление ветра, на дорогах гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 12 февраля до 21.00 13 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью временами снег, днем местами небольшой снег; ночью и утром местами туман, гололедные отложения, днем на дорогах гололедица, снежный накат; ветер западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза, днем – от нуля до 2 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2-4 градусов ночью до нуля - плюс 2 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 13 февраля зафиксировали в 1994 году – минус 29,9 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1966 году – плюс 13,3 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 13 февраля – 07.02, время захода – 18.16. Продолжительность светового дня составит 11 часов 14 минут.

По предварительному прогнозу, 14-15 февраля существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

12 февраля — Луганск