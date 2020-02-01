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Гончарук назвал причину задержки эвакуации украинцев из Китая

Sergey Вчера, 21:1531Новости
Гончарук назвал причину задержки эвакуации украинцев из Китая
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев из Китая эвакуируют после того, как правительство будет на сто процентов уверено в том, что коронавирусная инфекция не распространится на территорию страны.
Об этом информирует радио «Громадське», передает RT.
Гончарук отметил, что эвакуация будет проведена так, чтобы не создавать дополнительных рисков для населения.
«Как только мы будем на сто процентов уверены, что эвакуация не нанесёт риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения её здесь, мы буквально мгновенно проведём все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней», — сказал премьер.

Ранее Гончарук поручил ряду министерств разработать план и организовать эвакуацию украинцев из Китая в связи с коронавирусом.

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