Как долго луганчане будут отдыхать на 23 февраля и 8 марта



«Минтруд ЛНР напоминает, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля жителей в этом году ждут три выходных дня — с 22 по 24 февраля. Так как праздничный день выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только четыре дня — с 25 по 28 февраля», — сообщили в Министерстве.

«Следующие длинные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Рабочая неделя после праздников тоже будет короткой — с 10 по 13 марта», — добавили в ведомстве.

Там также обратили внимание, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому будут несокращенными.

«Кроме того, длинные выходные будут в мае: с 1 по 3 число и с 9 по 12», — напомнили в Минтруде. Политика - Сегодня, 20:20 252 Министерство труда и социальной политики ЛНР напомнило, какие дни будут выходными в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.«Минтруд ЛНР напоминает, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля жителей в этом году ждут три выходных дня — с 22 по 24 февраля. Так как праздничный день выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только четыре дня — с 25 по 28 февраля», — сообщили в Министерстве.«Следующие длинные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Рабочая неделя после праздников тоже будет короткой — с 10 по 13 марта», — добавили в ведомстве.Там также обратили внимание, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому будут несокращенными.«Кроме того, длинные выходные будут в мае: с 1 по 3 число и с 9 по 12», — напомнили в Минтруде. Политика - Сегодня, 20:20 252

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