Мэр — Луганчанам: «Мы не хотели бы ломать эту схему»



Как отметил Манолис Пилавов, что до 2014 года ежедневно по городу передвигалось около 1 тысячи 300 единиц подвижного состава, то в 2015 году начитывалось не более 300 машин. Сегодня, по мнению мэра Луганска, ситуация улучшилась, пассажирские перевозки оказывают 470-480 единиц подвижного состава. Но надо отметить, что не всегда данное количество машин выходят на свои маршруты. По данным, которые имеет Пилавов, в среднем 440-450 единиц ежедневно обслуживают горожан.

«Поэтому обращения, которые к нам поступают по поводу изменения маршрута или необходимости добавления определенного количества транспорта, к сожалению, не совсем верны. Мы считаем, и это подтверждено прожитыми с 2014-го пятью годами, что общественный транспорт, который сегодня передвигается по городу, достаточно сбалансирован. И мы не хотели бы ломать эту схему», — уточнил луганский градоначальник.

Так же он подчеркнул, что ряд маршрутов, которые функционировали еще в 2013 году, сегодня не работают.

«На данный момент по городу у нас отсутствуют 11 маршрутов. И, безусловно, это создает серьезные проблемы для луганчан. Но проблема в том, что сейчас у нас нет необходимого количества подвижного состава для того, чтобы возобновить работу этих маршрутов», — отметил Пилавов, добавив, что в настоящее время пассажироперевозка осуществляется по всем городским направлениям.

Есть в Луганске и маршруты, на которые выходят всего одна-две машины, что, естественно, негативно сказывается на качестве перевозок.

«Безусловно, эти пару машин не могут в полном объеме удовлетворить потребности пассажиров, но они способны хотя бы частично обеспечить перевозку горожан. О существующей проблеме мы знаем. Хочу акцентировать внимание на том, что предпринимаются все меры для того, чтобы увеличить количество подвижного состава: рассматривается множество вариантов как привлечь, скажем, инвестора для того, чтобы снять эту проблему не только в городе, но и в целом по Республике. Но здесь также возникает нюанс — действующий сегодня тариф на перевозку пассажиров не устроит ни одного инвестора. Поэтому сложившуюся проблему остается решать только с городскими перевозчиками, чем мы сегодня и занимаемся», — пояснил Пилавов, заверив, что администрация не стоит в стороне, а всячески пытается решить проблему.

«Мы будем делать все возможное для того, чтобы эту ситуацию в дальнейшем исправить», — подчеркнул он. Удобный город - Сегодня, 20:03 297 Первая и самая серьезная проблема луганского транспорта — отсутствие необходимого количества подвижного состава, - заявил руководитель Администрации города Луганска Манолис Пилавов, отвечая на вопросы луганчан о существующих проблемах с общественными перевозками.Как отметил Манолис Пилавов, что до 2014 года ежедневно по городу передвигалось около 1 тысячи 300 единиц подвижного состава, то в 2015 году начитывалось не более 300 машин. Сегодня, по мнению мэра Луганска, ситуация улучшилась, пассажирские перевозки оказывают 470-480 единиц подвижного состава. Но надо отметить, что не всегда данное количество машин выходят на свои маршруты. По данным, которые имеет Пилавов, в среднем 440-450 единиц ежедневно обслуживают горожан.«Поэтому обращения, которые к нам поступают по поводу изменения маршрута или необходимости добавления определенного количества транспорта, к сожалению, не совсем верны. Мы считаем, и это подтверждено прожитыми с 2014-го пятью годами, что общественный транспорт, который сегодня передвигается по городу, достаточно сбалансирован. И мы не хотели бы ломать эту схему», — уточнил луганский градоначальник.Так же он подчеркнул, что ряд маршрутов, которые функционировали еще в 2013 году, сегодня не работают.«На данный момент по городу у нас отсутствуют 11 маршрутов. И, безусловно, это создает серьезные проблемы для луганчан. Но проблема в том, что сейчас у нас нет необходимого количества подвижного состава для того, чтобы возобновить работу этих маршрутов», — отметил Пилавов, добавив, что в настоящее время пассажироперевозка осуществляется по всем городским направлениям.Есть в Луганске и маршруты, на которые выходят всего одна-две машины, что, естественно, негативно сказывается на качестве перевозок.«Безусловно, эти пару машин не могут в полном объеме удовлетворить потребности пассажиров, но они способны хотя бы частично обеспечить перевозку горожан. О существующей проблеме мы знаем. Хочу акцентировать внимание на том, что предпринимаются все меры для того, чтобы увеличить количество подвижного состава: рассматривается множество вариантов как привлечь, скажем, инвестора для того, чтобы снять эту проблему не только в городе, но и в целом по Республике. Но здесь также возникает нюанс — действующий сегодня тариф на перевозку пассажиров не устроит ни одного инвестора. Поэтому сложившуюся проблему остается решать только с городскими перевозчиками, чем мы сегодня и занимаемся», — пояснил Пилавов, заверив, что администрация не стоит в стороне, а всячески пытается решить проблему.«Мы будем делать все возможное для того, чтобы эту ситуацию в дальнейшем исправить», — подчеркнул он. Удобный город - Сегодня, 20:03 297

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