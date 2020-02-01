108 дней штурма за свободу

"Публикация рассекреченных документов об освобождении Будапешта из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - отметили в министерстве обороны РФ.

Ровно 75 лет назад - в 10 часов утра 13 февраля 1945 года - советские войска освободили столицу Венгрии. Уникальные архивные документы об этом важном историческом событии в ночь со среды на четверг обнародовали российские военные.Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФСогласно рассекреченным документам, за период боев за город Будапешт войсками фронта из числа окруженной группировки уничтожено: солдат и офицеров - 49982, танков и самоходных орудий - 203, орудий разного калибра - 367, бронемашин и бронетранспортеров - 253, минометов - 490, пулеметов - 1591, самолетов - 189."Захвачено: плененных солдат и офицеров - 127202, в том числе высшие чины немецко-фашистской группировки, танков и СУ - 269, орудий разного калибра - 1257, бронемашин и бронетранспортеров - 83, минометов - 476, пулеметов - 1431, винтовок и автоматов - 41000, самолетов - 15 и тд", - говорится во Внеочередном боевом донесении 2-го Украинского фронта.Отмечается, что освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Операция длилась 108 дней и ночей - с 29 октября 1944 года. В непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и ее столицу - Будапешт.Схема группировки противника по состоянию на 1.12.1944 г. Фото: Министерство обороны РФСтолица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим, на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость. Это наглядно демонстрирует представленная в подборке рассекреченных документов Схема группировки противника по состоянию на 1.12.1944 г."Во избежание жертв среди мирного населения и разрушений 29 декабря 1944 года перед штурмом Будапешта командование Красной Армии направило двух парламентеров, которые предложили гитлеровцам сдать Будапешт мирно. Однако, немецко-фашистские оккупанты подло убили членов мирной миссии".За проявленное мужество и самообладание парламентеры Красной Армии - капитаны Илья Остапенко и Николай (Миколош) Штейнменц были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени.Множество деталей о том, как встречали венгры красноармейцев, и о том, какие зверства творили до их прихода фашисты в Будапеште, описаны в новом историко-познавательном разделе, появившемся на сайте Минобороны России.P.S. Эта дата имела всегда особое значение в нашей семье, поскольку в боевых порядках Красной Армии, среди прочих офицеров и солдат гвардейского 1505-го самоходно-артиллерийского Сегедского полка, столицу и землю Венгрии освобождал и мой дед - Иван Дмитриевич.Александр Тирес