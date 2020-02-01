За сутки из снежных заносов извлекли 17 автомобилей, в которых было 35 человек
Спасатели за минувшие сутки извлекли из снежных заносов 17 автотранспортных средств, в которых находились 36 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«Сотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено 17 автотранспортных средств, в которых находились 36 человек, включая двух детей», — говорится в сообщении.
Ранее спасатели МЧС вытащили из снежных заносов две машины скорой помощи.
Происшествия - Сегодня, 10:54 65
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«Сотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено 17 автотранспортных средств, в которых находились 36 человек, включая двух детей», — говорится в сообщении.
Ранее спасатели МЧС вытащили из снежных заносов две машины скорой помощи.
Происшествия - Сегодня, 10:54 65
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