В Луганске прокомментировали ситуацию вокруг открытия КПВВ в Счастье и Золотом



Об этом ЛИЦ по итогам состоявшихся вчера в Минске переговоров заявила представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

«По пунктам пропуска с украинской стороны вообще прозвучало такое громогласное заявление — открыть пункты пропуска в районах Золотого и Счастья одновременно, что у нас вызвало полное недоумение», — отметила она.

«Открывать сейчас пункты пропуска при полном игнорировании Киевом гарантий безопасности и стрельбе ВСУ из артиллерии в районе Золотого — полный абсурд», — заявила Кобцева.

Она подчеркнула, что Луганск уже несколько лет выступает за синхронное открытие новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья, «но лишь после того, как Украина прекратит обстрелы и обеспечит не на словах, а на деле все гарантии безопасности».

Кобцева также сообщила, что в итоге участники вчерашнего заседания гумподгруппы при обсуждении вопроса открытия новых пунктов пропуска лишь обменялись мнениями и предложениями.

Как пояснила Кобцева, ЛНР и Киев договорились, что каждая из сторон выполнит определенные «домашние задания» для того, чтобы найти золотую середину в решении вопроса открытия новых пунктов пропуска. Политика - Сегодня, 10:47 308 Предложение украинской стороны об одновременном открытии пунктов пропуска у Золотого и Счастья в настоящее время представляется несвоевременным, так как Киев не соблюдает собственные гарантии безопасности.Об этом ЛИЦ по итогам состоявшихся вчера в Минске переговоров заявила представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.«По пунктам пропуска с украинской стороны вообще прозвучало такое громогласное заявление — открыть пункты пропуска в районах Золотого и Счастья одновременно, что у нас вызвало полное недоумение», — отметила она.«Открывать сейчас пункты пропуска при полном игнорировании Киевом гарантий безопасности и стрельбе ВСУ из артиллерии в районе Золотого — полный абсурд», — заявила Кобцева.Она подчеркнула, что Луганск уже несколько лет выступает за синхронное открытие новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья, «но лишь после того, как Украина прекратит обстрелы и обеспечит не на словах, а на деле все гарантии безопасности».Кобцева также сообщила, что в итоге участники вчерашнего заседания гумподгруппы при обсуждении вопроса открытия новых пунктов пропуска лишь обменялись мнениями и предложениями.Как пояснила Кобцева, ЛНР и Киев договорились, что каждая из сторон выполнит определенные «домашние задания» для того, чтобы найти золотую середину в решении вопроса открытия новых пунктов пропуска. Политика - Сегодня, 10:47 308

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