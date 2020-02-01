В России арестовали В«ЛенинаВ»!

Сегодня испытали шок при известии, что в Архангельске был арестован некто «Черный Ленин». Арестован он был по запросу Украины и «общественность» встала на дыбы – как так, выдавать воина на растерзание в СБУ?Новостные сайты шумят известием об аресте Бенеса Айо, который известен как «Черный Ленин». Это бывший активист Антимайдана, арестованный в Архангельске по запросу украинской стороны. Патриотизм взывает – свободу герою! Но давайте попробуем не быть американцами, трясущими пробирку с мелом, а посмотрим на некоторые факты., хочу всех успокоить, «Ленина» отпустили, депортация на Украину ему не грозит, по крайней мере пока. Так что можно перестать кричать из каждого утюга о предательстве интересов и так далее. Да, в России бывали аресты и депортации на Украину тех, чья жизнь и здоровье могли подвергнуться опасности из-за такого действа. Но поверьте, никого просто так, от скуки на улице не хватали.Бенес Айо участвовал в митинге под Шиесом против мусорной свалки. Вся эта история с Шиесом не имеет никакого отношения к экологии, на самом деле это очень серьезный бизнес. А там где бизнес, та митинги, активисты, заработки на акциях и т.д. Мы же не маленькие, понимаем все это., путь «Ленина» очень интересен. Первая активность Бенеса была замечена в 2005-м году в Латвии, где он протестовал против приезда Буша. Потом Бенес протестовал в Палестине против Израиля, а в 2014-м появился в Донецке, откуда 1-го апреля был депортирован в Британию. Из Британии «Ленин» в мае уехал и был арестован на Украине, на этот раз депортировали в Латвию., очень бурно отреагировал Захар Прилепин, дескать товарищ, служил в «нашем батальоне», надо сами власти Архангельска на Украину депортировать и т.д. Возможно в РФ к Прилепину относятся как эксперту и общественному деятелю хорошо, но вот на Донбассе… Скажем так, то, что «Ленин» был в батальоне Прилепина для ДНР является скорее минусом. Ну то такое дело, много парней из прилепинского батальона остались и служат без всяких нареканий.А вот что мы получили: на ровном месте вопли на всю Россию об аресте «бойца ДНР», хотя в каких боях тот боец бывал не скажет никто, ну то тоже дело такое… Смущает одно – боец «Ленин» до сих пор бегает по акциям, митингам и так далее. Работать не пробовал, как многие из ребят, оставившие службу после перехода ополчения в Народную Милицию?Вместо пустого хайпа в сети, лучше помогите сбежавшим из Украины нормально влиться в жизнь РФ. Помогите пройти процедурные нюансы, помогите с работой. Этим вы сделаете гораздо больше для того, чтобы граждане уехавшие из того сумасшедшего дома обрели так нужное им спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. А то даже Прилепин вспомнил о бойце, когда его арестовали.На счет арестов по запросу Украины: правильным было бы их фильтровать где-то. Не только на антимайдановцев приходят запросы, есть и криминал. Захар Прилепин сейчас имеет вес в РФ, как минимум его взяли одним из мыслителей для внесения поправок в Конституцию РФ. И как бы к Захару не относились, но человек он умный и грамотный. Было бы не плохо, если бы по итогам «Ареста Ленина» был бы создан центр, фильтрующий запросы из Украины, или центр, который занимается случаями, связанными с депортацией людей на Украину.Сергей Лебеде